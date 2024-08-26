https://1prime.ru/20240826/vooruzheniya-851121403.html

FT: оборонные подрядчики ждут рекордную прибыль из-за резкого роста заказов

FT: оборонные подрядчики ждут рекордную прибыль из-за резкого роста заказов - 26.08.2024, ПРАЙМ

FT: оборонные подрядчики ждут рекордную прибыль из-за резкого роста заказов

Крупнейшие мировые оборонные компании в ближайшие три года получат рекордный объем наличных средств благодаря резкому увеличению государственных заказов на... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:54+0300

2024-08-26T10:54+0300

2024-08-26T10:54+0300

вооружения

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейшие мировые оборонные компании в ближайшие три года получат рекордный объем наличных средств благодаря резкому увеличению государственных заказов на новые вооружения на фоне растущей геополитической напряженности, передает Financial Times."Согласно анализу Vertical Research Partners для Financial Times, в 2026 году свободный денежный поток 15 ведущих оборонных подрядчиков составит 52 млрд долларов США, что почти вдвое превышает их совокупный денежный поток на конец 2021 года", - говорится в материале.Пять ведущих американских оборонных подрядчиков, по прогнозам, будут генерировать денежный поток в размере 26 миллиардов долларов к концу 2026 года, что более чем в два раза больше, чем в 2021 году. В Европе национальные чемпионы BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, получившие новые контракты на поставку боеприпасов и ракет, ожидают, что совокупный денежный поток подскочит более чем на 40 процентов.В издании отметили, что компании оборонной промышленности, сталкиваясь с резким ростом государственных расходов, сталкиваются с проблемой того, как эффективно использовать деньги. Они тратят миллиарды долларов на обратный выкуп акций, так как не имеют возможности вкладывать их в новые объекты и производство. Так, в прошлом году компании, такие как Lockheed Martin, RTX и BAE Systems, провели крупные выкупы акций на сумму миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240824/ukraina-851102929.html

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