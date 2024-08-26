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В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ - 26.08.2024, ПРАЙМ
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ
Вооруженные силы Украины получают широкий спектр химического оружия от США и активно применяют его на фронте, пишет издание “Известиям” в постпредстве России... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:04+0300
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вооружения
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины получают широкий спектр химического оружия от США и активно применяют его на фронте, пишет издание “Известиям” в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).“США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину”, – сообщили в постпредстве.Ранее Белый дом отрицал то, что на территории Соединенных Штатов сохранились такие боеприпасы. Тем не менее, на территории страны до сих пор сохранились производственные мощности для синтеза больших объемов отравляющих веществНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что Киев использует на фронте отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах.
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россия, всу, сво, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, ВСУ, СВО, вооружение
08:04 26.08.2024 (обновлено: 08:06 26.08.2024)
 
В России рассказали о поставках американских отравляющих веществ ВСУ

Постпредство РФ при ОЗХО назвало США главным поставщиком отравляющих веществ ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины получают широкий спектр химического оружия от США и активно применяют его на фронте, пишет издание “Известиям” в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
“США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину”, – сообщили в постпредстве.
Ранее Белый дом отрицал то, что на территории Соединенных Штатов сохранились такие боеприпасы. Тем не менее, на территории страны до сих пор сохранились производственные мощности для синтеза больших объемов отравляющих веществ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что Киев использует на фронте отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах.
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