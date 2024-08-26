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Путин оценил рост ВВП России за первое полугодие - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил рост ВВП России за первое полугодие
Путин оценил рост ВВП России за первое полугодие - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост ВВП России за первое полугодие
ВВП России за первое полугодие увеличился на 4,6 процента. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:47+0300
2024-08-26T11:54+0300
экономика
россия
ввп
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП России за первое полугодие увеличился на 4,6 процента. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам. "По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", - отметил президент.Ранее Росстат опубликовал данные, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Объем ВВП составил 171,041 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП по отношению к 2022 году составил 103,6%, а индекс-дефлятор ВВП на 2023 год - 106,3%.Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что основу роста экономики в 2023 году составили потребительский и инвестиционный спрос.
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россия, ввп, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ВВП, Владимир Путин
11:47 26.08.2024 (обновлено: 11:54 26.08.2024)
 
Путин оценил рост ВВП России за первое полугодие

Путин: ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. ВВП России за первое полугодие увеличился на 4,6 процента. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.
"По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", - отметил президент.
Ранее Росстат опубликовал данные, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Объем ВВП составил 171,041 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП по отношению к 2022 году составил 103,6%, а индекс-дефлятор ВВП на 2023 год - 106,3%.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что основу роста экономики в 2023 году составили потребительский и инвестиционный спрос.
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ЭкономикаРОССИЯВВПВладимир Путин
 
 
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