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Замгендиректора "Россети Сибирь" арестовали за взятку

Замгендиректора "Россети Сибирь" арестовали за взятку - 26.08.2024, ПРАЙМ

Замгендиректора "Россети Сибирь" арестовали за взятку

Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "Россети Сибирь" задержали и впоследствии арестовали в Красноярске, он подозревается в... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T14:20+0300

2024-08-26T14:20+0300

2024-08-26T14:20+0300

взятка

россети

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 авг – ПРАЙМ. Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "Россети Сибирь" задержали и впоследствии арестовали в Красноярске, он подозревается в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. По версии следствия, в апреле прошлого года между коммерческой организацией и ПАО "Россети Томск" был заключен договор подряда на выполнение работ по строительству, установке и введению в эксплуатацию четырех электроподстанций в Томской области. После чего замгендиректора ПАО "Россети Сибирь" через посредника предложил руководителю подрядной организации передать ему взятку в размере 3 миллионов рублей, обещая взамен ускорить и упростить процесс приемки работ, возможность в дальнейшем участвовать в конкурсных процедурах. Тот согласился, но сумма взятки уменьшилась до 1,5 миллионов рублей. "В Красноярске 21 августа заместитель генерального директора ПАО "Россети Сибирь" получил через посредника наличными указанную сумму. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Томской области при взаимодействии с УФСБ России по Красноярскому краю, фигурант был задержан непосредственно после получения взятки", - говорится в сообщении СК. В ведомстве уточнили РИА Новости, что речь идёт о заместителе генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "Россети Сибирь" Игоре Павлове, суд в Красноярске арестовал его на два месяца. Следствие считает, что фигурант имел знакомства на работе и мог через третьих лиц повлиять на приемку электроподстанций в Томске, пояснили агентству. Отмечается, что уголовное дело в отношении посредника находится в производстве СУСК России по Томской области. "Россети Сибирь" – дочернее общество ПАО "Россети", является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

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взятка, россети, россия