https://1prime.ru/20240826/youtube--851122073.html

В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер

В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер - 26.08.2024, ПРАЙМ

В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер

В Kaspersky зафиксировали скрытый майнер криптовалют, который распространяется под видом YouTube для Windows. Об этом сообщили агентству РИА Новости в компании. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:18+0300

2024-08-26T11:18+0300

2024-08-26T11:18+0300

россия

лаборатория касперского

компьютерный вирус

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Kaspersky зафиксировали скрытый майнер криптовалют, который распространяется под видом YouTube для Windows. Об этом сообщили агентству РИА Новости в компании.Отмечается, что фейковое приложение появилось на платформе для IT-специалистов и разработчиков GitHub несколько месяцев назад, но киберугроза до сих пор актуальна. В компании также рассказали, что приложение предоставляет пользователям просматривать ролики на YouTube, но вместе с тем они получают на свое устройство скрытый майнер, заражающего устройство.

https://1prime.ru/20240821/kaspersky--851044783.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лаборатория касперского, компьютерный вирус