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В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер - 26.08.2024, ПРАЙМ
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер
В Kaspersky зафиксировали скрытый майнер криптовалют, который распространяется под видом YouTube для Windows. Об этом сообщили агентству РИА Новости в компании. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:18+0300
2024-08-26T11:18+0300
россия
лаборатория касперского
компьютерный вирус
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Kaspersky зафиксировали скрытый майнер криптовалют, который распространяется под видом YouTube для Windows. Об этом сообщили агентству РИА Новости в компании.Отмечается, что фейковое приложение появилось на платформе для IT-специалистов и разработчиков GitHub несколько месяцев назад, но киберугроза до сих пор актуальна. В компании также рассказали, что приложение предоставляет пользователям просматривать ролики на YouTube, но вместе с тем они получают на свое устройство скрытый майнер, заражающего устройство.
https://1prime.ru/20240821/kaspersky--851044783.html
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Новости
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россия, лаборатория касперского, компьютерный вирус
РОССИЯ, Лаборатория Касперского, компьютерный вирус
11:18 26.08.2024
 
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер

"Лаборатория Касперского" нашла скрытый майнер под видом YouTube для Windows

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В Kaspersky зафиксировали скрытый майнер криптовалют, который распространяется под видом YouTube для Windows. Об этом сообщили агентству РИА Новости в компании.
Отмечается, что фейковое приложение появилось на платформе для IT-специалистов и разработчиков GitHub несколько месяцев назад, но киберугроза до сих пор актуальна.
В компании также рассказали, что приложение предоставляет пользователям просматривать ролики на YouTube, но вместе с тем они получают на свое устройство скрытый майнер, заражающего устройство.
Логотип компании Kaspersky
В Kaspersky предупредили об усилении атак на российских операторов связи
21 августа, 17:18
 
РОССИЯЛаборатория Касперскогокомпьютерный вирус
 
 
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