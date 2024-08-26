https://1prime.ru/20240826/zelenskiy-851117155.html

"Наотмашь". В Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского

"Наотмашь". В Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Наотмашь". В Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского

Многолетнее вранье украинского лидера Владимира Зеленского перечеркивается после высказываний кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис о том, что | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:13+0300

2024-08-26T09:13+0300

2024-08-26T09:13+0300

россия

украина

владимир зеленский

сша

камала харрис

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Многолетнее вранье украинского лидера Владимира Зеленского перечеркивается после высказываний кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис о том, что она предупреждала его о готовящейся Россией специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене.“Харрис на предвыборном митинге бьет Зеленского наотмашь <…> Это заявление кандидата в президенты США (о предупреждении Зеленскому — Прим. Ред.) <…> полностью перечеркивает многолетнее вранье Зеленского и его окружения о том, что они ‘предполагали, но не были уверены’. И потому не сообщили своим гражданам о войне”, – написал он.Парламентарий добавил, что Зеленский, даже зная о готовящейся российской операции, хотел выглядеть "героем" и поэтому отказался от эвакуации. По его словам, ключевой задачей главы Киева было недопущение отъезда мужчин за границу.Ранее в ходе съезда демократической партии США Харрис подчеркнула, что встречалась с Зеленским за пять дней до начала СВО и предупреждала его о готовящейся российскими властями операции.

https://1prime.ru/20240823/tramp-851075038.html

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россия, украина, владимир зеленский, сша, камала харрис