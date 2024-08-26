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Золотой век на исходе: рухнул спрос на критическое для мира сырье - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Золотой век на исходе: рухнул спрос на критическое для мира сырье
Золотой век на исходе: рухнул спрос на критическое для мира сырье - 26.08.2024, ПРАЙМ
Золотой век на исходе: рухнул спрос на критическое для мира сырье
В последние годы на мировом рынке железной руды сложилась ситуация, которая существенно отличается от других сырьевых рынков, где наблюдались дефицит и... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:00+0300
2024-08-26T08:00+0300
мнения аналитиков
железная руда
сырье
спрос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851032466.jpg?1724648402
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. В последние годы на мировом рынке железной руды сложилась ситуация, которая существенно отличается от других сырьевых рынков, где наблюдались дефицит и повышательная ценовая динамика. Рынок железной руды, напротив, характеризовался товарным избытком, который, по имеющимся оценкам, составит только в 2024 году 50 миллионов тонн.Несмотря на слабую, но положительную динамику мировых цен на железную руду в 2023 году, уже в 2024 году наблюдалось их снижение, и цены перешли за отметку ниже 100 долларов за тонну, которая считается критической (для сравнения: еще в начале 2024 года цена составляла 136 долларов). Чтобы понимать масштабы нынешнего снижения, необходимо отметить, что в первой половине 2021 года мировая цена на железную руду превышала 200 долларов за тонну.На мировом рынке железной руды в целом наблюдается опережающий рост предложения над спросом. При этом ожидается, что избыток будет стабильным и на среднесрочную перспективу (по прогнозам, в 2026-2028 годах в совокупности 200 миллионов тонн).В 2025 году ожидается волна дешевых поставок железной руды из стран Западной Африки, что обусловит снижение издержек производства в мировой сталелитейной промышленности. Ряд новых проектов в Африке (в частности, в Гвинее) приведет к росту добычи железной руды.Основным направлением использования железной руды обычно является выплавка стали (почти половина стали в мире изготавливается из железной руды), однако в течение 2024 года наблюдалась такая ситуация, когда производство стали росло слабо, тогда как запасы железной руды (в основном китайской) накапливались. Основной ценовой индикатор на мировом рынке железной руды – фьючерсы в Сингапуре – резко снижались. При этом, скорее всего, следует ожидать дальнейшего снижения мировых цен на железную руду ниже уровня 90 долларов за тонну.Вместе с тем, имеются позитивные прогнозы относительно значительного роста спроса на железную руду, поскольку к 2050 году, как ожидается, производство стали вырастет в 1,4 раза. Основные ожидания здесь связаны с Китаем, который является крупнейшим производителем стали в мире. Однако темпы роста производства в этой стране в 2024 году снизились, что связано с ослаблением экономической динамики в Китае в целом. Уменьшение спроса со стороны Китая на сталь и железную руду связано с кризисом в секторе недвижимости (в основном – жилищного строительства), который длится уже три года, что ведет к накоплению запасов железной руды и снижению спроса на нее со стороны сталелитейных предприятий.Однако сталь по-прежнему остается незаменимым товаром для многих сфер – транспорта, строительства, инфраструктуры и, что особенно важно, для "зеленой" энергетики и развития низкоуглеродных производств. Важно, что сталь применима с точки зрения экономики замкнутого цикла, ее можно использовать повторно, и это тоже определяет стабильный спрос на нее и, соответственно, на железную руду. Поэтому крупнейшие горнодобывающие компании, такие как BHP и Rio Tinto, учитывают нынешнее понижение цен в своих стратегиях, осознавая хорошие долгосрочные перспективы развития рынка железной руды. Понятно, что для этих транснациональных компаний последние два десятилетия впечатляющего экономического роста Китая стали "золотым веком", обеспечивая рекордную прибыль. Теперь спрос в Китае падает, а предложение руды, напротив, растет, что ведет к снижению капитализации горнодобывающих компаний. Теперь есть понимание, что спрос со стороны Китая не будет таким огромным, как ранее, поскольку "сталеемкость" экономики снижается, но, с другой стороны, правительство Китая будет продолжать прилагать весомые усилия для поддержки рынка жилья, и это стабилизирует спрос на железную руду. Также цены на нее будут поддерживаться стабильно растущим спросом на сталь в Индии.В целом, с учетом всех факторов и трендов развития рынка, вряд ли в долгосрочной перспективе следует ожидать взлетов цен на железную руду, но и серьезных падений так же не будет. Скорее, рынок стабилизируется, и мировые цены уже после 2025 года стабилизируется в диапазоне 100-120 долларов за тонну.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
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Евгений Смирнов
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Евгений Смирнов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, железная руда, сырье, спрос
Мнения аналитиков, железная руда, сырье, спрос
08:00 26.08.2024
 
Золотой век на исходе: рухнул спрос на критическое для мира сырье

Профессор Смирнов: спрос на железную руду и цены на нее долго не будут расти

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Евгений Смирнов
Евгений Смирнов
Завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. В последние годы на мировом рынке железной руды сложилась ситуация, которая существенно отличается от других сырьевых рынков, где наблюдались дефицит и повышательная ценовая динамика. Рынок железной руды, напротив, характеризовался товарным избытком, который, по имеющимся оценкам, составит только в 2024 году 50 миллионов тонн.
Несмотря на слабую, но положительную динамику мировых цен на железную руду в 2023 году, уже в 2024 году наблюдалось их снижение, и цены перешли за отметку ниже 100 долларов за тонну, которая считается критической (для сравнения: еще в начале 2024 года цена составляла 136 долларов). Чтобы понимать масштабы нынешнего снижения, необходимо отметить, что в первой половине 2021 года мировая цена на железную руду превышала 200 долларов за тонну.
На мировом рынке железной руды в целом наблюдается опережающий рост предложения над спросом. При этом ожидается, что избыток будет стабильным и на среднесрочную перспективу (по прогнозам, в 2026-2028 годах в совокупности 200 миллионов тонн).
В 2025 году ожидается волна дешевых поставок железной руды из стран Западной Африки, что обусловит снижение издержек производства в мировой сталелитейной промышленности. Ряд новых проектов в Африке (в частности, в Гвинее) приведет к росту добычи железной руды.
Основным направлением использования железной руды обычно является выплавка стали (почти половина стали в мире изготавливается из железной руды), однако в течение 2024 года наблюдалась такая ситуация, когда производство стали росло слабо, тогда как запасы железной руды (в основном китайской) накапливались. Основной ценовой индикатор на мировом рынке железной руды – фьючерсы в Сингапуре – резко снижались. При этом, скорее всего, следует ожидать дальнейшего снижения мировых цен на железную руду ниже уровня 90 долларов за тонну.
Вместе с тем, имеются позитивные прогнозы относительно значительного роста спроса на железную руду, поскольку к 2050 году, как ожидается, производство стали вырастет в 1,4 раза. Основные ожидания здесь связаны с Китаем, который является крупнейшим производителем стали в мире. Однако темпы роста производства в этой стране в 2024 году снизились, что связано с ослаблением экономической динамики в Китае в целом. Уменьшение спроса со стороны Китая на сталь и железную руду связано с кризисом в секторе недвижимости (в основном – жилищного строительства), который длится уже три года, что ведет к накоплению запасов железной руды и снижению спроса на нее со стороны сталелитейных предприятий.
Однако сталь по-прежнему остается незаменимым товаром для многих сфер – транспорта, строительства, инфраструктуры и, что особенно важно, для "зеленой" энергетики и развития низкоуглеродных производств. Важно, что сталь применима с точки зрения экономики замкнутого цикла, ее можно использовать повторно, и это тоже определяет стабильный спрос на нее и, соответственно, на железную руду. Поэтому крупнейшие горнодобывающие компании, такие как BHP и Rio Tinto, учитывают нынешнее понижение цен в своих стратегиях, осознавая хорошие долгосрочные перспективы развития рынка железной руды. Понятно, что для этих транснациональных компаний последние два десятилетия впечатляющего экономического роста Китая стали "золотым веком", обеспечивая рекордную прибыль. Теперь спрос в Китае падает, а предложение руды, напротив, растет, что ведет к снижению капитализации горнодобывающих компаний. Теперь есть понимание, что спрос со стороны Китая не будет таким огромным, как ранее, поскольку "сталеемкость" экономики снижается, но, с другой стороны, правительство Китая будет продолжать прилагать весомые усилия для поддержки рынка жилья, и это стабилизирует спрос на железную руду. Также цены на нее будут поддерживаться стабильно растущим спросом на сталь в Индии.
В целом, с учетом всех факторов и трендов развития рынка, вряд ли в долгосрочной перспективе следует ожидать взлетов цен на железную руду, но и серьезных падений так же не будет. Скорее, рынок стабилизируется, и мировые цены уже после 2025 года стабилизируется в диапазоне 100-120 долларов за тонну.
Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

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