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У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей

У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей - 26.08.2024, ПРАЙМ

У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей

Золото стоимостью свыше 4 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота у жителя Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T07:12+0300

2024-08-26T07:12+0300

2024-08-26T07:12+0300

россия

золото

преступление

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УЛАН-УДЭ, 26 авг – ПРАЙМ. Золото стоимостью свыше 4 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота у жителя Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области. "Сотрудниками УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность жителя города Благовещенска, причастного к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере. Из незаконного оборота изъято самородное золото, содержащее свыше 600 граммов химически чистого золота, общей стоимостью более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенные в крупном размере). За совершение такого рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, золото, преступление