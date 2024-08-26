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У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей
У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей - 26.08.2024, ПРАЙМ
У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей
Золото стоимостью свыше 4 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота у жителя Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T07:12+0300
2024-08-26T07:12+0300
2024-08-26T07:12+0300
россия
золото
преступление
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УЛАН-УДЭ, 26 авг – ПРАЙМ. Золото стоимостью свыше 4 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота у жителя Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области. "Сотрудниками УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность жителя города Благовещенска, причастного к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере. Из незаконного оборота изъято самородное золото, содержащее свыше 600 граммов химически чистого золота, общей стоимостью более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенные в крупном размере). За совершение такого рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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россия, золото, преступление
РОССИЯ, золото, преступление
У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на четыре миллиона рублей
У россиянина изъяли из незаконного оборота золото на более чем 4 миллиона рублей
УЛАН-УДЭ, 26 авг – ПРАЙМ. Золото стоимостью свыше 4 миллионов рублей изъяли из незаконного оборота у жителя Благовещенска, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность жителя города Благовещенска, причастного к незаконному обороту драгоценных металлов в крупном размере. Из незаконного оборота изъято самородное золото, содержащее свыше 600 граммов химически чистого золота, общей стоимостью более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, совершенные в крупном размере). За совершение такого рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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