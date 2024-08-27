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Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски
Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски - 27.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски
Еврооблигации Telegram в первый день торгов после ареста основателя мессенджера Павла Дурова снизились в цене, но без существенных объемов сделок: желающих... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:38+0300
2024-08-27T13:38+0300
telegram
мессенджер telegram
павел дуров
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Еврооблигации Telegram в первый день торгов после ареста основателя мессенджера Павла Дурова снизились в цене, но без существенных объемов сделок: желающих продать, как и покупателей пока немного, инвесторы еще оценивают свои риски, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий компании "Ренессанс Капитал" Илья Голубов. Евробонды Telegram в понедельник снизились в цене на 8,5 процентного пункта, до 87,25% от номинала, что соответствует доходности 16,2% годовых, свидетельствуют данные торгов. Выпуск конвертируемых еврооблигаций Telegram объемом 2,3 миллиарда долларов предполагает погашение в марте 2026 года и выплату купонов по ставке 7% годовых. "Падение котировок происходило без объемов, что в целом типично для неликвидных выпусков облигаций. Пока ситуация только развивается, кто-то готов продать бумаги по 16% доходности, но пока таких желающих немного, как и покупателей на этих уровнях. Возможно, более активные покупки появятся на уровнях 75-80% от номинала. Информация постоянно обновляется и инвесторы переоценивают свои риски", - сообщил эксперт. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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telegram, мессенджер telegram, павел дуров
Telegram, мессенджер Telegram, Павел Дуров
13:38 27.08.2024
 
Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски

Голубов: массовых продаж в бондах Telegram пока нет

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк% Мессенджер Telegram на экране телефона
% Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Еврооблигации Telegram в первый день торгов после ареста основателя мессенджера Павла Дурова снизились в цене, но без существенных объемов сделок: желающих продать, как и покупателей пока немного, инвесторы еще оценивают свои риски, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий компании "Ренессанс Капитал" Илья Голубов.
Евробонды Telegram в понедельник снизились в цене на 8,5 процентного пункта, до 87,25% от номинала, что соответствует доходности 16,2% годовых, свидетельствуют данные торгов. Выпуск конвертируемых еврооблигаций Telegram объемом 2,3 миллиарда долларов предполагает погашение в марте 2026 года и выплату купонов по ставке 7% годовых.
"Падение котировок происходило без объемов, что в целом типично для неликвидных выпусков облигаций. Пока ситуация только развивается, кто-то готов продать бумаги по 16% доходности, но пока таких желающих немного, как и покупателей на этих уровнях. Возможно, более активные покупки появятся на уровнях 75-80% от номинала. Информация постоянно обновляется и инвесторы переоценивают свои риски", - сообщил эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова
12:34
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
 
Telegramмессенджер TelegramПавел Дуров
 
 
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