https://1prime.ru/20240827/-telegram-851149836.html

Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски

Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски - 27.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт: массовых продаж в бондах Telegram нет, инвесторы оценивают риски

Еврооблигации Telegram в первый день торгов после ареста основателя мессенджера Павла Дурова снизились в цене, но без существенных объемов сделок: желающих... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:38+0300

2024-08-27T13:38+0300

2024-08-27T13:38+0300

telegram

мессенджер telegram

павел дуров

https://cdnn.1prime.ru/img/82868/60/828686043_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a106324b7051bf7a9e96c182e0261df4.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Еврооблигации Telegram в первый день торгов после ареста основателя мессенджера Павла Дурова снизились в цене, но без существенных объемов сделок: желающих продать, как и покупателей пока немного, инвесторы еще оценивают свои риски, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий компании "Ренессанс Капитал" Илья Голубов. Евробонды Telegram в понедельник снизились в цене на 8,5 процентного пункта, до 87,25% от номинала, что соответствует доходности 16,2% годовых, свидетельствуют данные торгов. Выпуск конвертируемых еврооблигаций Telegram объемом 2,3 миллиарда долларов предполагает погашение в марте 2026 года и выплату купонов по ставке 7% годовых. "Падение котировок происходило без объемов, что в целом типично для неликвидных выпусков облигаций. Пока ситуация только развивается, кто-то готов продать бумаги по 16% доходности, но пока таких желающих немного, как и покупателей на этих уровнях. Возможно, более активные покупки появятся на уровнях 75-80% от номинала. Информация постоянно обновляется и инвесторы переоценивают свои риски", - сообщил эксперт. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, мессенджер telegram, павел дуров