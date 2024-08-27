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В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

В Курской области наблюдается опасность ядерного инцидента. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:33+0300

2024-08-27T15:33+0300

2024-08-27T15:39+0300

энергетика

россия

курская аэс

рафаэль гросси

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В Курской области наблюдается опасность ядерного инцидента. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента", - отметил он в беседе с журналистами.Глава агентства посетил Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию и найти решения для выхода из сложившейся ситуации.Курская АЭС, расположенная в Курчатове, находится вблизи границы с Украиной. Станция состоит из четырех энергоблоков, два из которых уже не эксплуатируются.

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россия, курская аэс, рафаэль гросси