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В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси
В Курской области наблюдается опасность ядерного инцидента. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:33+0300
2024-08-27T15:39+0300
энергетика
россия
курская аэс
рафаэль гросси
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В Курской области наблюдается опасность ядерного инцидента. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента", - отметил он в беседе с журналистами.Глава агентства посетил Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию и найти решения для выхода из сложившейся ситуации.Курская АЭС, расположенная в Курчатове, находится вблизи границы с Украиной. Станция состоит из четырех энергоблоков, два из которых уже не эксплуатируются.
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россия, курская аэс, рафаэль гросси
Энергетика, РОССИЯ, Курская АЭС, Рафаэль Гросси
15:33 27.08.2024 (обновлено: 15:39 27.08.2024)
 
В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В Курской области наблюдается опасность ядерного инцидента. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента", - отметил он в беседе с журналистами.
Глава агентства посетил Курскую АЭС, чтобы лично оценить ситуацию и найти решения для выхода из сложившейся ситуации.
Курская АЭС, расположенная в Курчатове, находится вблизи границы с Украиной. Станция состоит из четырех энергоблоков, два из которых уже не эксплуатируются.
 
ЭнергетикаРОССИЯКурская АЭСРафаэль Гросси
 
 
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