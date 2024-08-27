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Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник - 27.08.2024, ПРАЙМ
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
В доход России перешли более 90 тысяч и 100 процентов долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции Юрия... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:11+0300
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2024-08-27T11:11+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В доход России перешли более 90 тысяч и 100 процентов долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции Юрия Шефлера. Об этом агентству РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП России.Юрий Шефлер является владельцем водочных марок "Московская" и "Столичная"."Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - следует из комментария ведомства.Также в пресс-службе подчеркнули, что бизнесмен и предприятия, подконтрольные ему, активно поддерживали Украину, в связи с чем его активы и были переданы в собственность государства.Отмечается, что деятельность Шефлера признана экстремистской.
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россия, алкоголь, фсб
Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник
Акции алкогольного миллиардера Шефлера, поддерживающего ВСУ, передали в доход РФ
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В доход России перешли более 90 тысяч и 100 процентов долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции Юрия Шефлера. Об этом агентству РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП России.
Юрий Шефлер является владельцем водочных марок "Московская" и "Столичная".
"Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - следует из комментария ведомства.
Также в пресс-службе подчеркнули, что бизнесмен и предприятия, подконтрольные ему, активно поддерживали Украину, в связи с чем его активы и были переданы в собственность государства.
Отмечается, что деятельность Шефлера признана экстремистской.
РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь