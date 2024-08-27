https://1prime.ru/20240827/aktsii-851145224.html

Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник - 27.08.2024, ПРАЙМ

Акции водочного магната Шефлера передали в доход России, сообщил источник

В доход России перешли более 90 тысяч и 100 процентов долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции Юрия... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:11+0300

2024-08-27T11:11+0300

2024-08-27T11:11+0300

россия

алкоголь

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/83085/37/830853793_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_6595c7ebb06b8b7b7a53bd56874dc1d6.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В доход России перешли более 90 тысяч и 100 процентов долей в уставном капитале владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции Юрия Шефлера. Об этом агентству РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП России.Юрий Шефлер является владельцем водочных марок "Московская" и "Столичная"."Судебные приставы ГМУ ФССП России обратили в доход государства имущество члена экстремистского объединения. Свыше 90 тысяч акций, 100% долей в уставном капитале акционерных обществ зарегистрированы и зачислены на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", - следует из комментария ведомства.Также в пресс-службе подчеркнули, что бизнесмен и предприятия, подконтрольные ему, активно поддерживали Украину, в связи с чем его активы и были переданы в собственность государства.Отмечается, что деятельность Шефлера признана экстремистской.

https://1prime.ru/20240812/alkogol-850820351.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алкоголь, фсб