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Набсовет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды - 27.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240827/alrosa-851152566.html
Набсовет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды
Набсовет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды - 27.08.2024, ПРАЙМ
Набсовет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды
Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в 2,49 рубля на акцию, а внеочередное собрание акционеров, на... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:05+0300
2024-08-27T15:19+0300
экономика
алроса
дивиденды
новости компании
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в 2,49 рубля на акцию, а внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов, состоится 30 сентября в заочной форме, говорится в материалах компании."Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АК "Алроса" (ПАО) принять следующее решение: выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2 рубля 49 копеек на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет сумму в 18 338 764 418,70 рубля", - говорится в сообщении."Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров АК "Алроса" (ПАО). Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование... дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АК "Алроса" (ПАО): 30 сентября 2024 года", - также сообщается в материалах компании.В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 6 сентября.
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алроса, дивиденды, новости компании
Экономика, Алроса, дивиденды, Новости компании
15:05 27.08.2024 (обновлено: 15:19 27.08.2024)
 
Набсовет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды

Набсовет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды в 2,49 руб на акцию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого полугодия в 2,49 рубля на акцию, а внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов, состоится 30 сентября в заочной форме, говорится в материалах компании.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АК "Алроса" (ПАО) принять следующее решение: выплатить промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года в размере 2 рубля 49 копеек на одну обыкновенную именную акцию АК "Алроса" (ПАО) номинальной стоимостью 50 копеек, что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК "Алроса" (ПАО) составляет сумму в 18 338 764 418,70 рубля", - говорится в сообщении.
"Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров АК "Алроса" (ПАО). Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование... дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АК "Алроса" (ПАО): 30 сентября 2024 года", - также сообщается в материалах компании.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 6 сентября.
 
ЭкономикаАлросадивидендыНовости компании
 
 
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