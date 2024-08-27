Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240827/apellyatsiya-851147996.html
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа - 27.08.2024, ПРАЙМ
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:40+0300
2024-08-27T12:40+0300
volkswagen
арбитражный суд
штраф
апелляция
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в пользу Горьковского автозавода, сообщается в судебной картотеке. Согласно опубликованным данным, апелляционная жалоба 26 августа поступила в этот же суд, через который решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде (город Владимир). Ранее, 9 июля, Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам Volkswagen, определив взыскать в пользу ООО 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей убытков и 40 тысяч 50 евро долга. Горьковский автозавод подавал иск к Volkswagen на сумму более 28,4 миллиарда рублей из-за прекращения ответчиком поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года.
https://1prime.ru/20240827/avto-851146694.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8eae5fb8cf5393201d68500af3653cab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
volkswagen, арбитражный суд, штраф, апелляция
Volkswagen, арбитражный суд, штраф, апелляция
12:40 27.08.2024
 
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа

Volkswagen подал апелляцию на решение суда по иску ГАЗа на 16,9 млрд рублей

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в пользу Горьковского автозавода, сообщается в судебной картотеке.
Согласно опубликованным данным, апелляционная жалоба 26 августа поступила в этот же суд, через который решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде (город Владимир).
Ранее, 9 июля, Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам Volkswagen, определив взыскать в пользу ООО 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей убытков и 40 тысяч 50 евро долга.
Горьковский автозавод подавал иск к Volkswagen на сумму более 28,4 миллиарда рублей из-за прекращения ответчиком поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года.
Международная автомобильная выставка Мир автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Вторичному авторынку России предрекли наплыв китайских авто
12:11
 
Volkswagenарбитражный судштрафапелляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала