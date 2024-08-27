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Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа

Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа - 27.08.2024, ПРАЙМ

Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:40+0300

2024-08-27T12:40+0300

2024-08-27T12:40+0300

volkswagen

арбитражный суд

штраф

апелляция

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в пользу Горьковского автозавода, сообщается в судебной картотеке. Согласно опубликованным данным, апелляционная жалоба 26 августа поступила в этот же суд, через который решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде (город Владимир). Ранее, 9 июля, Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам Volkswagen, определив взыскать в пользу ООО 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей убытков и 40 тысяч 50 евро долга. Горьковский автозавод подавал иск к Volkswagen на сумму более 28,4 миллиарда рублей из-за прекращения ответчиком поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года.

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volkswagen, арбитражный суд, штраф, апелляция