https://1prime.ru/20240827/apellyatsiya-851147996.html
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа - 27.08.2024, ПРАЙМ
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:40+0300
2024-08-27T12:40+0300
2024-08-27T12:40+0300
volkswagen
арбитражный суд
штраф
апелляция
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в пользу Горьковского автозавода, сообщается в судебной картотеке. Согласно опубликованным данным, апелляционная жалоба 26 августа поступила в этот же суд, через который решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде (город Владимир). Ранее, 9 июля, Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам Volkswagen, определив взыскать в пользу ООО 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей убытков и 40 тысяч 50 евро долга. Горьковский автозавод подавал иск к Volkswagen на сумму более 28,4 миллиарда рублей из-за прекращения ответчиком поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года.
https://1prime.ru/20240827/avto-851146694.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8eae5fb8cf5393201d68500af3653cab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
volkswagen, арбитражный суд, штраф, апелляция
Volkswagen, арбитражный суд, штраф, апелляция
Volkswagen обжалует решение суда по иску ГАЗа
Volkswagen подал апелляцию на решение суда по иску ГАЗа на 16,9 млрд рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг – ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании 16,9 миллиарда рублей в пользу Горьковского автозавода, сообщается в судебной картотеке.
Согласно опубликованным данным, апелляционная жалоба 26 августа поступила в этот же суд, через который решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде (город Владимир).
Ранее, 9 июля, Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" к структурам Volkswagen, определив взыскать в пользу ООО 16 миллиардов 908 миллионов 551 тысячу рублей убытков и 40 тысяч 50 евро долга.
Горьковский автозавод подавал иск к Volkswagen на сумму более 28,4 миллиарда рублей из-за прекращения ответчиком поставок двигателей, которые ГАЗ использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года.
Вторичному авторынку России предрекли наплыв китайских авто