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Чистая прибыль ГК "Астра" в первом полугодии выросла на 21%
Чистая прибыль ГК "Астра" в первом полугодии выросла на 21% - 27.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль ГК "Астра" в первом полугодии выросла на 21%
Чистая прибыль ГК "Астра" выросла на 21% в годовом выражении, до 1,4 миллиарда рублей, в прошлом полугодии, следует из отчета компании по МСФО. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:49+0300
2024-08-27T10:49+0300
2024-08-27T10:49+0300
чистая прибыль
it-сфера
информационные технологии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Астра" выросла на 21% в годовом выражении, до 1,4 миллиарда рублей, в прошлом полугодии, следует из отчета компании по МСФО. Как указано в таблице к отчету, в первом полугодии прошлого года чистая прибыль ГК "Астра" составила 1,16 миллиарда рублей, а в первом полугодии текущего - 1,4 миллиарда. Выручка компании увеличилась на 58% год к году, до 4,93 миллиарда рублей - в компании это связывают более чем с пятикратным ростом продаж продуктов экосистемы, а также двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов. Отгрузки выросли на 64% год к году и достигли 5,53 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 2%, до 1,06 миллиарда. По данным на 30 июня у компании также отрицательный чистый долг в размере 0,8 миллиарда рублей. "Количество сотрудников увеличилось более чем в 1,6 раза относительно первого полугодия 2023 года и по итогам отчетного периода составило 2 451 человека (более 65% - IT-специалисты)", - указано в отчете.
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чистая прибыль, it-сфера, информационные технологии
чистая прибыль, IT-сфера, информационные технологии
Чистая прибыль ГК "Астра" в первом полугодии выросла на 21%
Чистая прибыль ГК "Астра" по МСФО выросла в первом полугодии до 1,4 млрд рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГК "Астра" выросла на 21% в годовом выражении, до 1,4 миллиарда рублей, в прошлом полугодии, следует из отчета компании по МСФО.
Как указано в таблице к отчету, в первом полугодии прошлого года чистая прибыль ГК "Астра" составила 1,16 миллиарда рублей, а в первом полугодии текущего - 1,4 миллиарда.
Выручка компании увеличилась на 58% год к году, до 4,93 миллиарда рублей - в компании это связывают более чем с пятикратным ростом продаж продуктов экосистемы, а также двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.
Отгрузки выросли на 64% год к году и достигли 5,53 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 2%, до 1,06 миллиарда.
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По данным на 30 июня у компании также отрицательный чистый долг в размере 0,8 миллиарда рублей.
"Количество сотрудников увеличилось более чем в 1,6 раза относительно первого полугодия 2023 года и по итогам отчетного периода составило 2 451 человека (более 65% - IT-специалисты)", - указано в отчете.