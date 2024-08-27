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"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России
Атака украинских военных на российские приграничные территории стала провокацией Вашингтона, которую Москва уже не простит, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:18+0300
2024-08-27T14:18+0300
2024-08-27T14:18+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Атака украинских военных на российские приграничные территории стала провокацией Вашингтона, которую Москва уже не простит, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся", — заключил он. Джонсон объяснил, что США продолжают вести с Россией прокси-войну.Эксперт также подчеркнул, что Кремль сделает с Штатами то же самое, что Вашингтон сделал бы с Россией, если бы последняя поставляла оружие наркокартелям в Мексике, провоцируя тем самым нестабильность в регионе.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, США
"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России
Джонсон: США поплатятся за пересечение красной линии России
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Атака украинских военных на российские приграничные территории стала провокацией Вашингтона, которую Москва уже не простит, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
"А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся", — заключил он. Джонсон объяснил, что США продолжают вести с Россией прокси-войну.
Эксперт также подчеркнул, что Кремль сделает с Штатами то же самое, что Вашингтон сделал бы с Россией, если бы последняя поставляла оружие наркокартелям в Мексике, провоцируя тем самым нестабильность в регионе.
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