https://1prime.ru/20240827/ataka-851151053.html

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Поплатимся". В США забили тревогу из-за пересечения красной линии России

Атака украинских военных на российские приграничные территории стала провокацией Вашингтона, которую Москва уже не простит, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:18+0300

2024-08-27T14:18+0300

2024-08-27T14:18+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Атака украинских военных на российские приграничные территории стала провокацией Вашингтона, которую Москва уже не простит, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."А теперь, когда мы пересекли границу, мы в прямом смысле перешли красную линию, и мы за это поплатимся", — заключил он. Джонсон объяснил, что США продолжают вести с Россией прокси-войну.Эксперт также подчеркнул, что Кремль сделает с Штатами то же самое, что Вашингтон сделал бы с Россией, если бы последняя поставляла оружие наркокартелям в Мексике, провоцируя тем самым нестабильность в регионе.

https://1prime.ru/20240827/tsitata-851150732.html

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всу, украина, россия, сша