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Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине
Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине
Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий России на Украине. Об этом заявили в оперативном командовании родов... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:38+0300
2024-08-27T09:38+0300
2024-08-27T09:38+0300
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ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий России на Украине. Об этом заявили в оперативном командовании родов вооруженных сил Польши."В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с работой в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были начаты из-за действий российской дальней авиации в Украине.Также сообщается, что польские военные подняли по тревоге авиацию после того, как на территорию страны якобы залетел неопознанный беспилотник со стороны Украины. Поиск беспилотника продолжается.С начала октября ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, каждый день по всей территории Украины объявляется воздушная тревога. Российские власти заявляют, что военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры
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польша, россия, украина, авиация
Вооружения, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, авиация
Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине
Польша подняла авиацию в небо второй день подряд из-за действий РФ на Украине
ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий России на Украине. Об этом заявили в оперативном командовании родов вооруженных сил Польши.
"В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с работой в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были начаты из-за действий российской дальней авиации в Украине.
Также сообщается, что польские военные подняли по тревоге авиацию после того, как на территорию страны якобы залетел неопознанный беспилотник со стороны Украины. Поиск беспилотника продолжается.
С начала октября ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, каждый день по всей территории Украины объявляется воздушная тревога. Российские власти заявляют, что военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры
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