https://1prime.ru/20240827/aviatsiya-851141845.html

Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине

Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ

Польша подняла авиацию из-за "российский активности" на Украине

Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий России на Украине. Об этом заявили в оперативном командовании родов... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:38+0300

2024-08-27T09:38+0300

2024-08-27T09:38+0300

вооружения

польша

россия

украина

авиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848355888_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1423a8f5191a9aabe0b542453fc7a6c0.jpg

ВАРШАВА, 27 авг - ПРАЙМ. Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий России на Украине. Об этом заявили в оперативном командовании родов вооруженных сил Польши."В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с работой в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были начаты из-за действий российской дальней авиации в Украине.Также сообщается, что польские военные подняли по тревоге авиацию после того, как на территорию страны якобы залетел неопознанный беспилотник со стороны Украины. Поиск беспилотника продолжается.С начала октября ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, каждый день по всей территории Украины объявляется воздушная тревога. Российские власти заявляют, что военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры

https://1prime.ru/20240827/polsha-851139542.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия, украина, авиация