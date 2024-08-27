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"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам
"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам
Французам не стоит обижаться на производство автомобилей Citroen в России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Калужской области... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:56+0300
2024-08-27T09:56+0300
citroen
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французам не стоит обижаться на производство автомобилей Citroen в России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции - ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", - сказал глава региона.Шапша также заметил, что автомобиль был собран и представлен в то же время, когда мэр Парижа, Анн Идальго, делала антироссийские заявления о участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.Ранее компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, заявила, что кроссовер доступен к покупке во всех дилерских центрах Citroen.Автомобиль российской сборки оснащен бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 лошадиных сил, восьми ступенчатой автоматической коробкой передач.
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citroen, россия
Citroen, РОССИЯ
09:56 27.08.2024
 
"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам

Шапша посоветовал французам обижаться на себя из-за выпуска Citroen под Калугой

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французам не стоит обижаться на производство автомобилей Citroen в России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции - ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", - сказал глава региона.
Шапша также заметил, что автомобиль был собран и представлен в то же время, когда мэр Парижа, Анн Идальго, делала антироссийские заявления о участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
Ранее компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, заявила, что кроссовер доступен к покупке во всех дилерских центрах Citroen.
Автомобиль российской сборки оснащен бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 лошадиных сил, восьми ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автомобиль Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Названы преимущества Citroen C5 Aircross российской сборки
8 июля, 10:06
 
CitroenРОССИЯ
 
 
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