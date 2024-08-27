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"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам

"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Пусть обижаются на себя". Калужский губернатор дал совет французам

Французам не стоит обижаться на производство автомобилей Citroen в России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Калужской области... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:56+0300

2024-08-27T09:56+0300

2024-08-27T09:56+0300

citroen

россия

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Французам не стоит обижаться на производство автомобилей Citroen в России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции - ред.) надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя", - сказал глава региона.Шапша также заметил, что автомобиль был собран и представлен в то же время, когда мэр Парижа, Анн Идальго, делала антироссийские заявления о участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.Ранее компания "Автомобильные технологии", запустившая серийное производство Citroen C5 Aircross в Калуге 27 марта, заявила, что кроссовер доступен к покупке во всех дилерских центрах Citroen.Автомобиль российской сборки оснащен бензиновым двигателем 1.6 литра мощностью 175 лошадиных сил, восьми ступенчатой автоматической коробкой передач.

https://1prime.ru/20240708/citroen-849902314.html

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citroen, россия