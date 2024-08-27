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Вторичному авторынку России предрекли наплыв китайских авто

Вторичному авторынку России предрекли наплыв китайских авто - 27.08.2024, ПРАЙМ

Вторичному авторынку России предрекли наплыв китайских авто

Китайские автомобили начнут появляться на вторичном рынке в России к 2025 году, что приведет к изменению этого сектора и увеличению предложения, сообщает... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:11+0300

2024-08-27T12:11+0300

2024-08-27T12:11+0300

россия

китай

авто

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Китайские автомобили начнут появляться на вторичном рынке в России к 2025 году, что приведет к изменению этого сектора и увеличению предложения, сообщает "Автостат".По данным сервиса, в настоящее время занимающие не более пяти процентов рынка китайские подержанные автомобили столкнутся с конкуренцией со стороны других брендов.Тем не менее, согласно данным компании "Автоспеццентр", китайские автомобили займут значительную долю на рынке автомобилей с пробегом уже к 2025 году.Ранее СМИ сообщали, что приобретать подержанный автомобиль стоит у официального дилера. Это даст некоторую гарантию того, что потенциальные проблемы можно будет решить относительно корректным способом.

https://1prime.ru/20240826/avtomobil-851122313.html

китай

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россия, китай, авто