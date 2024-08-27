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В Россию едет большая партия новейших кроссоверов BMW X2

В Россию едет большая партия новейших кроссоверов BMW X2 - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Россию едет большая партия новейших кроссоверов BMW X2

На российском автомобильном рынке начались продажи нового кроссовера BMW X2 нового поколения по более низкой цене, сообщает издание "SPEEDME". | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:17+0300

2024-08-27T17:17+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке начались продажи нового кроссовера BMW X2 нового поколения по более низкой цене, сообщает издание "SPEEDME".В полноприводной модели xDrive25i предустановлен 2-литровый бензиновый мотор на 204 л.с., а также АКП. Механизм обеспечивает плавную и комфортную езду по любым дорогам.Внешне кроссовер отличается спортивным стилем и немного удлиненным кузовом. Салон оснащен многофункциональной системой управления iDrive, цифровой приборной панелью, а также большим количеством других деталей, делающих использование автомобиля максимально удобным.Цена новинки стартует от 7 700 000 рублей, однако с учетом действия дисконтной программы приобрести автомобиль можно за 6 650 000 рублей.

https://1prime.ru/20240827/avto-851156547.html

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авторынок рф, bmw, кроссоверы