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В Турции отметили сохранение проблем в банковских переводах с Россией

В Турции отметили сохранение проблем в банковских переводах с Россией - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Турции отметили сохранение проблем в банковских переводах с Россией

Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:40+0300

2024-08-27T11:40+0300

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АНКАРА, 27 авг – ПРАЙМ. Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета, заявили РИА Новости в филиале крупнейшего турецкого частного банка Denizbank в Анкаре. "Да, всё ещё имеются проблемы", - заявили РИА Новости в банке, комментируя ситуацию вокруг банковских переводов между двумя странами. По словам представителя Denizbank, банк представляет гражданам РФ возможность открывать счета, в том числе в рублях. "Но переводы из Турции в Россию проблемные, а из России в Турции переводы осуществляются после проверки", - заключил он. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее агентству, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

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турция, россия, банки