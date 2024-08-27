https://1prime.ru/20240827/belousov-851158043.html
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой - 27.08.2024, ПРАЙМ
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости улучшить обеспечение бойцов. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:11+0300
2024-08-27T17:11+0300
2024-08-27T17:11+0300
вооружения
минобороны
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости улучшить обеспечение бойцов.Белоусов отметил, что в настоящее время необходимо не просто формально выполнять заявки, а действительно улучшить обеспечение бойцов, которые сейчас находятся на передовой в регионах и защищают нашу страну. Наша задача — обеспечить их всем необходимым..Под руководством министра состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
https://1prime.ru/20240820/belousov-851014281.html
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минобороны, андрей белоусов
Вооружения, Минобороны, Андрей Белоусов
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся в зоне СВО
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости улучшить обеспечение бойцов.
Белоусов отметил, что в настоящее время необходимо не просто формально выполнять заявки, а действительно улучшить обеспечение бойцов, которые сейчас находятся на передовой в регионах и защищают нашу страну. Наша задача — обеспечить их всем необходимым..
Под руководством министра состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья