https://1prime.ru/20240827/belousov-851158043.html

Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой

Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой - 27.08.2024, ПРАЙМ

Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов на передовой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости улучшить обеспечение бойцов. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:11+0300

2024-08-27T17:11+0300

2024-08-27T17:11+0300

вооружения

минобороны

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости улучшить обеспечение бойцов.Белоусов отметил, что в настоящее время необходимо не просто формально выполнять заявки, а действительно улучшить обеспечение бойцов, которые сейчас находятся на передовой в регионах и защищают нашу страну. Наша задача — обеспечить их всем необходимым..Под руководством министра состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

https://1prime.ru/20240820/belousov-851014281.html

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минобороны, андрей белоусов