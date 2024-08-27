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"Беззападность": эти государства станут новыми центрами силы в мире - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Беззападность": эти государства станут новыми центрами силы в мире
"Беззападность": эти государства станут новыми центрами силы в мире - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Беззападность": эти государства станут новыми центрами силы в мире
Запад потерял статус главенствующей силы миры, так как все больше центров влияния формируется за его пределами, говорится в материале издания Foreign Policy. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:58+0300
2024-08-27T10:58+0300
политика
запад
россия
брикс
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Запад потерял статус главенствующей силы миры, так как все больше центров влияния формируется за его пределами, говорится в материале издания Foreign Policy."Возникают новые центры силы: современное поколение лидеров Глобального Юга мыслит по-другому и смотрит дальше Вашингтона и бывших европейских колонизаторов", - говорится в материале.Отмечается, что несколько стран, включая Россию, Китай, Индию, Турцию и Саудовскую Аравию, стали соперниками или независимыми партнерами Запада. Блок БРИКС расширился и принял новых членов, что заставляет западных игроков приспосабливаться к быстро меняющимся реалиям, так как миру грозит монументальный сдвиг в демографии, распределении богатства и культурном престиже.Тем не менее, старые приемы, которые раньше помогали сохранять влияние Западу, уже не работают. Западу придется активно маневрировать и смириться с изменениями, чтобы сохранить свое глобальное влияние, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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запад, россия, брикс
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, БРИКС
10:58 27.08.2024
 
"Беззападность": эти государства станут новыми центрами силы в мире

Foreign Policy: Запад перестал быть главенствующей силой в мире

© РИА Новости . Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Запад потерял статус главенствующей силы миры, так как все больше центров влияния формируется за его пределами, говорится в материале издания Foreign Policy.
"Возникают новые центры силы: современное поколение лидеров Глобального Юга мыслит по-другому и смотрит дальше Вашингтона и бывших европейских колонизаторов", - говорится в материале.
Отмечается, что несколько стран, включая Россию, Китай, Индию, Турцию и Саудовскую Аравию, стали соперниками или независимыми партнерами Запада. Блок БРИКС расширился и принял новых членов, что заставляет западных игроков приспосабливаться к быстро меняющимся реалиям, так как миру грозит монументальный сдвиг в демографии, распределении богатства и культурном престиже.
Тем не менее, старые приемы, которые раньше помогали сохранять влияние Западу, уже не работают. Западу придется активно маневрировать и смириться с изменениями, чтобы сохранить свое глобальное влияние, заключили авторы материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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