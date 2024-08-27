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Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Согласно данным Управления национальной статистики, цены на популярное блюдо британской кухни — chips and chips (жареный картофель с рыбой) — выросли на более... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:09+0300
2024-08-27T13:09+0300
2024-08-27T13:09+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Согласно данным Управления национальной статистики, цены на популярное блюдо британской кухни — chips and chips (жареный картофель с рыбой) — выросли на более чем 50% на фоне украинского конфликта, передает Telegraph."Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет", - говорится в материале.Кебаб также подорожал на 44% и стоит теперь 7,75 фунта стерлингов за порцию. Рейтинг подорожания включает также курицу с картофелем фри, пиццу и блюда китайской и индийской кухни. В розничной торговле также наблюдается рост цен на определенные товары: белый сахар подорожал на 70%, замороженные говяжьи бургеры на 67%, тушеная фасоль на 66%, а цены на большие бутылки с негазированной водой выросли на 64%.
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украина, великобритания
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Telegraph: в Британии фиш-энд-чипс за пять лет подорожал более чем на 50%
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Согласно данным Управления национальной статистики, цены на популярное блюдо британской кухни — chips and chips (жареный картофель с рыбой) — выросли на более чем 50% на фоне украинского конфликта, передает Telegraph
.
"Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет", - говорится в материале.
Кебаб также подорожал на 44% и стоит теперь 7,75 фунта стерлингов за порцию. Рейтинг подорожания включает также курицу с картофелем фри, пиццу и блюда китайской и индийской кухни. В розничной торговле также наблюдается рост цен на определенные товары: белый сахар подорожал на 70%, замороженные говяжьи бургеры на 67%, тушеная фасоль на 66%, а цены на большие бутылки с негазированной водой выросли на 64%.
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