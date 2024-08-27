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Оперштаб сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусом

Оперштаб сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусом - 27.08.2024, ПРАЙМ

Оперштаб сообщил о стремительном росте заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость ковидом в России в конце августа выросла более чем на треть, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T11:27+0300

2024-08-27T11:27+0300

2024-08-27T11:27+0300

коронавирус

оперштаб по борьбе с коронавирусом

россия

заболеваемость

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Заболеваемость ковидом в России в конце августа выросла более чем на треть, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Показатель за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 33,3 процента. За указанный период в больницы попали 1 943 человек с коронавирусом. При этом выписались из клиник почти 13 тысяч человек. Умерло за прошедшую неделю 17 россиян, добавили в оперштабе.

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коронавирус, оперштаб по борьбе с коронавирусом, россия, заболеваемость