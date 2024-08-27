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США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - 27.08.2024, ПРАЙМ
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:55+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России", - отметил сенатор.По словам парламентария, Вашингтон осознает, что такая тактика не будет успешной, учитывая близость Китая к России по мировоззрению, политическим подходам и региональным проблемам.Ранее издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует оказать давление на Китай во время своего визита в Пекин, чтобы ограничить сотрудничество Китая с Россией.
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США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
Пушков: США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России", - отметил сенатор.
По словам парламентария, Вашингтон осознает, что такая тактика не будет успешной, учитывая близость Китая к России по мировоззрению, политическим подходам и региональным проблемам.
Ранее издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует оказать давление на Китай во время своего визита в Пекин, чтобы ограничить сотрудничество Китая с Россией.
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