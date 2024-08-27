Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240827/davlenie-851157405.html
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - 27.08.2024, ПРАЙМ
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков
Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:55+0300
2024-08-27T16:55+0300
экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82707/12/827071216_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4e114133668660ca0c5c46b2af07cc.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России", - отметил сенатор.По словам парламентария, Вашингтон осознает, что такая тактика не будет успешной, учитывая близость Китая к России по мировоззрению, политическим подходам и региональным проблемам.Ранее издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует оказать давление на Китай во время своего визита в Пекин, чтобы ограничить сотрудничество Китая с Россией.
https://1prime.ru/20240813/kharris-850857725.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82707/12/827071216_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_359af40664a0e493518cd54abeaa4024.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша
Экономика, КИТАЙ, США
16:55 27.08.2024
 
США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков

Пушков: США хотят держать Китай под политическим и финансовым давлением

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Алексей Пушков
#Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России", - отметил сенатор.
По словам парламентария, Вашингтон осознает, что такая тактика не будет успешной, учитывая близость Китая к России по мировоззрению, политическим подходам и региональным проблемам.
Ранее издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует оказать давление на Китай во время своего визита в Пекин, чтобы ограничить сотрудничество Китая с Россией.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
"Обама запретил говорить глупости". Пушков объяснил молчание Харрис
13 августа, 15:59
 
ЭкономикаКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала