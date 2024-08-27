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США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков

США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков - 27.08.2024, ПРАЙМ

США хотят держать Китай под давлением, заявил Пушков

Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:55+0300

2024-08-27T16:55+0300

2024-08-27T16:55+0300

экономика

китай

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты пытаются оказать политическое и финансовое давление на Китай, чтобы снизить его поддержку России. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Тактика Вашингтона - держать Пекин под своим политическим и финансовым давлением, чтобы пытаться вынудить Китай соблюдать некоторые "границы поддержки" России", - отметил сенатор.По словам парламентария, Вашингтон осознает, что такая тактика не будет успешной, учитывая близость Китая к России по мировоззрению, политическим подходам и региональным проблемам.Ранее издание New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует оказать давление на Китай во время своего визита в Пекин, чтобы ограничить сотрудничество Китая с Россией.

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китай

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китай, сша