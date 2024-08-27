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Совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал дивиденды по I полугодию - 27.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240827/dividendy-851155847.html
Совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал дивиденды по I полугодию - 27.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал дивиденды по I полугодию
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, а внеочередное собрание... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:09+0300
2024-08-27T16:24+0300
энергетика
газпром нефть
дивиденды
совет директоров
акции
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, а внеочередное собрание акционеров по вопросам выплаты дивидендов пройдет 30 сентября в заочной форме, следует из сообщения компании."Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении."Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания участников: заочное голосование... Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 октября.
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газпром нефть, дивиденды, совет директоров, акции
Энергетика, Газпром нефть, дивиденды, совет директоров, Акции
16:09 27.08.2024 (обновлено: 16:24 27.08.2024)
 
Совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал дивиденды по I полугодию

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды 51,96 рубля на акцию

Вывеска предприятия "Газпромнефть" в Капотне
Вывеска предприятия Газпромнефть в Капотне
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, а внеочередное собрание акционеров по вопросам выплаты дивидендов пройдет 30 сентября в заочной форме, следует из сообщения компании.
"Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
"Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания участников: заочное голосование... Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 октября.
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ЭнергетикаГазпром нефтьдивидендысовет директоровАкции
 
 
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