Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году - 27.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240827/dividendy-851156075.html
"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году
"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году - 27.08.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году
"МТС банк" по-прежнему планирует начать выплату дивидендов в 2025 году, промежуточные выплаты не ожидаются, заявил председатель правления кредитной организации... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T16:14+0300
2024-08-27T16:14+0300
мтс-банк
дивиденды
мосбиржа
акционеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_43d1491a987fcfc454eb2f1360b35327.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "МТС банк" по-прежнему планирует начать выплату дивидендов в 2025 году, промежуточные выплаты не ожидаются, заявил председатель правления кредитной организации Илья Филатов. "С дивидендами, нет, не планируем раньше 2025 года. Мы как часть большой группы будем платить дивиденды по итогам, результатам 2024 года и здесь, наверное, промежуточной какой-то выплаты не ожидаем", - ответил Филатов в ходе конференц-звонка для инвесторов на вопрос о возможности выплаты банком дивидендов раньше 2025 года. Вице-президент, руководитель блока финансы "МТС банка" Дмитрий Серебренников сообщал в мае, что совет директоров принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год, поскольку недавно состоялось IPO и привлеченные средства будут направлены на развитие банка. Тогда же он сообщил, что в 2025 году банк рассматривает возможность выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Банк в 2024 году принял обновленную трехлетнюю дивидендную политику на период 2024-2026 годов, согласно которой банк стремится выплачивать дивиденды в диапазоне от 25 до 50% чистой прибыли. В конце апреля "МТС банк" провел на Московской бирже первичное публичное размещение акций, ценные бумаги были размещены по цене 2,5 тысячи рублей за штуку, итоговый объем сделки составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.
https://1prime.ru/20240827/dividendy-851155847.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84063/95/840639568_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_82df8834d4cf3f43c07322a9b2670f93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс-банк, дивиденды, мосбиржа, акционеры
МТС-банк, дивиденды, Мосбиржа, акционеры
16:14 27.08.2024
 
"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году

Филатов: промежуточные выплаты "МТС банка" не ожидаются

© пресс-служба банкаЛоготип "МТС банка"
Логотип МТС банка
© пресс-служба банка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "МТС банк" по-прежнему планирует начать выплату дивидендов в 2025 году, промежуточные выплаты не ожидаются, заявил председатель правления кредитной организации Илья Филатов.
"С дивидендами, нет, не планируем раньше 2025 года. Мы как часть большой группы будем платить дивиденды по итогам, результатам 2024 года и здесь, наверное, промежуточной какой-то выплаты не ожидаем", - ответил Филатов в ходе конференц-звонка для инвесторов на вопрос о возможности выплаты банком дивидендов раньше 2025 года.
Вице-президент, руководитель блока финансы "МТС банка" Дмитрий Серебренников сообщал в мае, что совет директоров принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год, поскольку недавно состоялось IPO и привлеченные средства будут направлены на развитие банка. Тогда же он сообщил, что в 2025 году банк рассматривает возможность выплатить дивиденды по итогам 2024 года.
Банк в 2024 году принял обновленную трехлетнюю дивидендную политику на период 2024-2026 годов, согласно которой банк стремится выплачивать дивиденды в диапазоне от 25 до 50% чистой прибыли.
Вывеска предприятия Газпромнефть в Капотне
Совет директоров "Газпромнефти" рекомендовал дивиденды по I полугодию
16:09
В конце апреля "МТС банк" провел на Московской бирже первичное публичное размещение акций, ценные бумаги были размещены по цене 2,5 тысячи рублей за штуку, итоговый объем сделки составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.
 
МТС-банкдивидендыМосбиржаакционеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала