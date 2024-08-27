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"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году

"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году - 27.08.2024, ПРАЙМ

"МТС банк" намерен начать выплату дивидендов в 2025 году

"МТС банк" по-прежнему планирует начать выплату дивидендов в 2025 году, промежуточные выплаты не ожидаются, заявил председатель правления кредитной организации... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:14+0300

2024-08-27T16:14+0300

2024-08-27T16:14+0300

мтс-банк

дивиденды

мосбиржа

акционеры

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. "МТС банк" по-прежнему планирует начать выплату дивидендов в 2025 году, промежуточные выплаты не ожидаются, заявил председатель правления кредитной организации Илья Филатов. "С дивидендами, нет, не планируем раньше 2025 года. Мы как часть большой группы будем платить дивиденды по итогам, результатам 2024 года и здесь, наверное, промежуточной какой-то выплаты не ожидаем", - ответил Филатов в ходе конференц-звонка для инвесторов на вопрос о возможности выплаты банком дивидендов раньше 2025 года. Вице-президент, руководитель блока финансы "МТС банка" Дмитрий Серебренников сообщал в мае, что совет директоров принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год, поскольку недавно состоялось IPO и привлеченные средства будут направлены на развитие банка. Тогда же он сообщил, что в 2025 году банк рассматривает возможность выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Банк в 2024 году принял обновленную трехлетнюю дивидендную политику на период 2024-2026 годов, согласно которой банк стремится выплачивать дивиденды в диапазоне от 25 до 50% чистой прибыли. В конце апреля "МТС банк" провел на Московской бирже первичное публичное размещение акций, ценные бумаги были размещены по цене 2,5 тысячи рублей за штуку, итоговый объем сделки составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.

https://1prime.ru/20240827/dividendy-851155847.html

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мтс-банк, дивиденды, мосбиржа, акционеры