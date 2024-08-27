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"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
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"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова
Франция заманила создателя Telegram Павла Дурова в ловушку по указанию США, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:21+0300
2024-08-27T10:21+0300
павел дуров
эммануэль макрон
франция
арест
telegram
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Франция заманила создателя Telegram Павла Дурова в ловушку по указанию США, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком."Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову - ред.) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США...", - написал бизнесмен. "Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС. Характер обвинений против Павла выдает все. Только слетевшее с катушек министерство юстиции (президента США Джо - ред.) Байдена могло придумать такое грязное юридическое дело против уважаемого технологического новатора и предпринимателя. Вы просто выполняете приказы", - подчеркнул Дотком в социальной сети X. Основатель Megaupload и Mega убежден, что в Вашингтоне еще несколько лет назад разработали план по аресту Павла Дурова и уничтожению его мессенджера.Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением.
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павел дуров, эммануэль макрон, франция, арест, telegram
Павел Дуров, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, арест, Telegram
10:21 27.08.2024
 
"Лжец и мошенник". Дотком высказался о Макроне в связи с задержанием Дурова

Дотком: Макрон под руководством США заманил Дурова в ловушку

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Франция заманила создателя Telegram Павла Дурова в ловушку по указанию США, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.
"Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову - ред.) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США...", - написал бизнесмен.
"Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС. Характер обвинений против Павла выдает все. Только слетевшее с катушек министерство юстиции (президента США Джо - ред.) Байдена могло придумать такое грязное юридическое дело против уважаемого технологического новатора и предпринимателя. Вы просто выполняете приказы", - подчеркнул Дотком в социальной сети X.
Основатель Megaupload и Mega убежден, что в Вашингтоне еще несколько лет назад разработали план по аресту Павла Дурова и уничтожению его мессенджера.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
"Было бы полезно". Маск обратился к Макрону из-за Дурова
09:03
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Основателя Telegram подозревают в причастности к ряду преступлений, в частности, из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями Франции. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что задержание основателя соцсети Telegram Павла Дурова является политическим решением.
 
Павел ДуровЭммануэль МакронФРАНЦИЯарестTelegram
 
 
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