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Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России

Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России - 27.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России

Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции отметил, что российские беспилотные летательные аппараты "Орлан" представляют серьёзную угрозу для Украины. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T23:28+0300

2024-08-27T23:28+0300

2024-08-27T23:28+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

дроны

вс рф

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции отметил, что российские беспилотные летательные аппараты "Орлан" представляют серьёзную угрозу для Украины.Зеленский признал, что ВС РФ обладают большим количеством дронов-разведчиков, что стало серьезным вызовом для ВСУ.По словам главы киевского режима, у ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками.В Министерстве обороны России сообщили, что беспилотники "Орлан" с самого начала специальной военной операции (СВО) активно используются в боевых действиях и показали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

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украина, владимир зеленский, дроны, вс рф