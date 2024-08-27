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Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России
Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции отметил, что российские беспилотные летательные аппараты "Орлан" представляют серьёзную угрозу для Украины. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T23:28+0300
2024-08-27T23:28+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
дроны
вс рф
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции отметил, что российские беспилотные летательные аппараты "Орлан" представляют серьёзную угрозу для Украины.Зеленский признал, что ВС РФ обладают большим количеством дронов-разведчиков, что стало серьезным вызовом для ВСУ.По словам главы киевского режима, у ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками.В Министерстве обороны России сообщили, что беспилотники "Орлан" с самого начала специальной военной операции (СВО) активно используются в боевых действиях и показали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
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украина, владимир зеленский, дроны, вс рф
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, дроны, ВС РФ
23:28 27.08.2024
 
Зеленский заявил о "серьезном вызове" со стороны России

Зеленский назвал российские беспилотники "Орлан" серьезным вызовом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во вторник на пресс-конференции отметил, что российские беспилотные летательные аппараты "Орлан" представляют серьёзную угрозу для Украины.
Зеленский признал, что ВС РФ обладают большим количеством дронов-разведчиков, что стало серьезным вызовом для ВСУ.
По словам главы киевского режима, у ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками.
В Министерстве обороны России сообщили, что беспилотники "Орлан" с самого начала специальной военной операции (СВО) активно используются в боевых действиях и показали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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ВооруженияУКРАИНАВладимир ЗеленскийдроныВС РФ
 
 
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