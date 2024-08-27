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В Германии рассказали, кто координирует ситуацию с арестом Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии рассказали, кто координирует ситуацию с арестом Дурова
В Германии рассказали, кто координирует ситуацию с арестом Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Германии рассказали, кто координирует ситуацию с арестом Дурова
Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует американское правительство, выразил уверенность основатель файлообменников Megaupload и... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T06:17+0300
2024-08-27T06:17+0300
россия
франция
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует американское правительство, выразил уверенность основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком."Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг - ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это. Только минюст ненормального (президента США Джо - ред.) Байдена станет использовать такие грязные юридические методы", - написал Дотком на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию об обвинениях в рамках дела Дурова. 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.26 августа судья-следователь принял решение продлить содержание Дурова под стражей до среды 28 августа.
https://1prime.ru/20240827/telegram-851135463.html
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россия, франция, павел дуров, telegram
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Telegram
06:17 27.08.2024
 
В Германии рассказали, кто координирует ситуацию с арестом Дурова

Ким Дотком: ситуацию с арестом Дурова координирует правительство США

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова координирует американское правительство, выразил уверенность основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг - ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это. Только минюст ненормального (президента США Джо - ред.) Байдена станет использовать такие грязные юридические методы", - написал Дотком на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию об обвинениях в рамках дела Дурова.
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.
Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.
26 августа судья-следователь принял решение продлить содержание Дурова под стражей до среды 28 августа.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
"Украли Telegram". Мошенники взяли на вооружение арест Дурова
03:03
 
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