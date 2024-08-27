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В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова

В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов насчет предложения "чистить переписки" в Telegram после ареста основателя... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:34+0300

2024-08-27T12:34+0300

2024-08-27T12:54+0300

россия

дмитрий песков

мессенджеры

telegram

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов насчет предложения "чистить переписки" в Telegram после ареста основателя мессенджера Павла Дурова."Чистить переписки - это полная глупость", - сказал пресс-секретарь главы государства журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Кроме того, Песков подчеркнул, что в Кремле не используют ни один мессенджер для служебной переписки, так как это было бы нарушением служебных правил и этики. По его словам, ни один из мессенджеров не отвечает требованиям безопасности. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц. Бизнесмену могут вменить ряд правонарушений, из-за чего ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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россия, дмитрий песков, мессенджеры, telegram