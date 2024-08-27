https://1prime.ru/20240827/durov-851162355.html

Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом

Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом - 27.08.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал задержание Дурова во Франции политическим делом

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, несмотря на опровержение президента Эммануэля Макрона, является политическим делом, заявил зампред... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T19:05+0300

2024-08-27T19:05+0300

2024-08-27T19:05+0300

павел дуров

арест

дмитрий медведев

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, несмотря на опровержение президента Эммануэля Макрона, является политическим делом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже был задержан Павел Дуров. Как сообщила прокуратура Парижа, он был задержан для допроса в рамках расследования, начатого 8 июля в отношении неустановленного лица по подозрению в совершении 12 преступлений."Это политическая история. Как бы ни говорил их там (президент Франции Эммануэль) Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня. Дмитрий Медведев отметил, что ситуация с задержанием Павла Дурова во Франции напоминает политическое преследование компаний и видов информационного бизнеса, которые работают в интересах Российской Федерации. Задержание Дурова вызвало критику общественности во многих странах. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был объясниться. Он заверил, что решение о задержании Дурова не является политическим, и пообещал, что в деле предпринимателя будут разбираться судьи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к основателю Telegram, но Париж считает основным его французское гражданство. Павел Дуров имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.

https://1prime.ru/20240827/durov-851158576.html

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павел дуров, арест, дмитрий медведев, франция, эммануэль макрон