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ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна"

ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна" - 27.08.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дела в отношении МТС, "Мегафона" и "Билайна"

ФАС возбудила дела против МТС, "Мегафона" и "Билайна" за взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении в Крыму и Севастополе, сообщило... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:09+0300

2024-08-27T15:09+0300

2024-08-27T15:09+0300

экономика

фас рф

крым

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МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. ФАС возбудила дела против МТС, "Мегафона" и "Билайна" за взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении в Крыму и Севастополе, сообщило ведомство. ФАС возбудила дела против операторов связи МТС, "Мегафон" и "Билайн". Причина — компании не выполнили предупреждения ведомства. От них требовалось отменить дополнительную плату, которую они взимали с абонентов за нахождение на территории Республики Крым и города Севастополя сверх абонентской платы.В случае установления вины компаниям по итогам рассмотрения антимонопольных дел может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.ФАС напомнила, что Tele2 первой отменит дополнительную плату за пользование услугами связи в Крыму. В письме оператору сообщили, что техническая сторона процесса займет до 8 октября.В службе добавили, что в настоящее время условия для взимания дополнительной платы с операторов связи устранены. Это стало результатом рассмотрения дела в отношении ООО "К-телеком" (основной оператор в Крыму). Тарифы на межоператорское роуминговое взаимодействие снизились в 2-3 раза. Это позволит отменить дополнительную плату для абонентов при поездках по России.В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направляла предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну". Предупреждения касались прекращения взимания дополнительной платы сверх абонентской платы за услуги связи в Крыму и Севастополе.

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фас рф, крым, сотовые операторы