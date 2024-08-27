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Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи

Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи - 27.08.2024, ПРАЙМ

Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:14+0300

2024-08-27T10:14+0300

2024-08-27T10:14+0300

россия

сми

фсб

пересечение границы

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовные дела в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной.Отмечается, что иностранные представители СМИ обвиняются в незаконном пересечении российской границы. В общей сложности же по этому причине обвиняются семь иностранных журналистов.Николас Коннолли является журналистом немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле", а Наталья Нагорная представляет украинский телеканал "1+1".

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россия, сми, фсб, пересечение границы