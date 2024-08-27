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"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой

"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой - 27.08.2024, ПРАЙМ

"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой

Существующих запасов газа в хранилищах европейских государств может не хватить на приближающуюся зиму, если возникнут непредвиденные обстоятельства, заявили в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:47+0300

2024-08-27T14:47+0300

2024-08-27T14:47+0300

энергетика

газ

европа

поставки

хранилища газа

зима

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Существующих запасов газа в хранилищах европейских государств может не хватить на приближающуюся зиму, если возникнут непредвиденные обстоятельства, заявили в новостном агентстве Bloomberg."Сегодняшних запасов газа может не хватить, если случится что-то непредвиденное - например, похолодание или перебои с поставками из России", - следует из сообщения.Агентство также сообщило, что европейские газохранилища заполнены практически на 90%. Так, план по запасам выполнен на 10 недель раньше установленного срока. Эксперты подчеркнули, что большая часть ресурсов осталась еще с прошлой зимы, однако в случае прекращения поставок из России или иных непредвиденных ситуаций накоплений может не хватить.

https://1prime.ru/20240827/avto-851146694.html

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газ, европа, поставки, хранилища газа, зима