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"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой
"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой - 27.08.2024, ПРАЙМ
"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой
Существующих запасов газа в хранилищах европейских государств может не хватить на приближающуюся зиму, если возникнут непредвиденные обстоятельства, заявили в... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:47+0300
2024-08-27T14:47+0300
2024-08-27T14:47+0300
энергетика
газ
европа
поставки
хранилища газа
зима
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Существующих запасов газа в хранилищах европейских государств может не хватить на приближающуюся зиму, если возникнут непредвиденные обстоятельства, заявили в новостном агентстве Bloomberg."Сегодняшних запасов газа может не хватить, если случится что-то непредвиденное - например, похолодание или перебои с поставками из России", - следует из сообщения.Агентство также сообщило, что европейские газохранилища заполнены практически на 90%. Так, план по запасам выполнен на 10 недель раньше установленного срока. Эксперты подчеркнули, что большая часть ресурсов осталась еще с прошлой зимы, однако в случае прекращения поставок из России или иных непредвиденных ситуаций накоплений может не хватить.
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газ, европа, поставки, хранилища газа, зима
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, поставки, хранилища газа, зима
"Газа может не хватить": в Европе обеспокоены приближающейся зимой
Bloomberg: запасов газа в Европе может не хватить на зиму
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Существующих запасов газа в хранилищах европейских государств может не хватить на приближающуюся зиму, если возникнут непредвиденные обстоятельства, заявили в новостном агентстве Bloomberg.
"Сегодняшних запасов газа может не хватить, если случится что-то непредвиденное - например, похолодание или перебои с поставками из России", - следует из сообщения.
Агентство также сообщило, что европейские газохранилища заполнены практически на 90%. Так, план по запасам выполнен на 10 недель раньше установленного срока. Эксперты подчеркнули, что большая часть ресурсов осталась еще с прошлой зимы, однако в случае прекращения поставок из России или иных непредвиденных ситуаций накоплений может не хватить.
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