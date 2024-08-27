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Россия обогнала Катар и США по экспорту газа - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Россия обогнала Катар и США по экспорту газа
Россия обогнала Катар и США по экспорту газа - 27.08.2024, ПРАЙМ
Россия обогнала Катар и США по экспорту газа
Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:51+0300
2024-08-27T17:54+0300
россия
экспорт газа
газовый рынок
мировые цены на газ
газопровод "сила сибири"
ямал спг
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США заняли второе и третье место соответственно, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU). "Суммируя поставки газа по трубопроводам и в виде СПГ, Россия, Катар, США, Норвегия и Австралия в 2023 году вошли в пятерку крупнейших экспортеров газа. Россия лидировала с объемом поставок в размере 139 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении. Катар поставил на мировой рынок 128 миллиардов кубометров газа, Соединенные Штаты - 127 миллиардов. Норвегия экспортировала 120 миллиардов кубометров, а Австралия замкнула пятерку крупнейших мировых поставщиков со 110 миллиардами кубометров. Из отчета также следует, что в 2023 году Россия по-прежнему оставалась вторым по величине экспортером трубопроводного газа в мире. Большая часть экспорта шла в Китай (26 миллиардов кубометров), Турцию (21 миллиард кубометров) и Белоруссию (18 миллиардов кубометров). Что касается импорта, то Китай был крупнейшим нетто-импортером с дефицитом в 160 миллиардов кубометров, уточняет МГС. За ним следуют Япония (91 миллиард кубометров), Германия (77 миллиардов кубометров), Мексика (64 миллиарда кубометров) и Южная Корея (61 миллиард кубометров). Кроме того, Китай в 2023 году обогнал Японию в качестве крупнейшего импортера сжиженного природного газа. КУДА ИДЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт трубопроводного газа из России по итогам 2023 года составил 99,6 миллиарда кубометров, СПГ - около 45,4 миллиарда кубометров. Еще в 2021 году трубопроводный экспорт был на уровне в 206,8 миллиарда кубометров, а в 2022 году резко сократился до 142,1 миллиарда. Тем временем в 2022 году РФ сумела нарастить поставки СПГ до 46,3 миллиарда кубометров с 42,4 миллиарда в 2021 году. Новак также отмечал, что страны Евросоюза постепенно сокращают импорт газа из России: доля РФ упала с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году. При этом страна успешно перенаправляет поставки по альтернативным маршрутам. По данным Минэнерго, весь экспорт газа в дружественные страны в прошлом году составил 76 миллиардов кубометров. Планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Оперативно перенаправить значительные объемы газа Россия смогла за счет уже имеющейся инфраструктуры в страны Азии (газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ"), говорил Новак.
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россия, экспорт газа, газовый рынок, мировые цены на газ, газопровод "сила сибири", ямал спг
РОССИЯ, экспорт газа, газовый рынок, мировые цены на газ, Газопровод "Сила Сибири", Ямал СПГ
17:51 27.08.2024 (обновлено: 17:54 27.08.2024)
 
Россия обогнала Катар и США по экспорту газа

IGU: Россия в 2023 году стала крупнейшим экспортером газа, обогнав Катар и США

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Россия, несмотря на западные санкции и снижение трубопроводных поставок, по итогам 2023 года сохранила мировое лидерство по объему экспорта газа; Катар и США заняли второе и третье место соответственно, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU).
"Суммируя поставки газа по трубопроводам и в виде СПГ, Россия, Катар, США, Норвегия и Австралия в 2023 году вошли в пятерку крупнейших экспортеров газа. Россия лидировала с объемом поставок в размере 139 миллиардов кубометров", - говорится в сообщении.
Катар поставил на мировой рынок 128 миллиардов кубометров газа, Соединенные Штаты - 127 миллиардов. Норвегия экспортировала 120 миллиардов кубометров, а Австралия замкнула пятерку крупнейших мировых поставщиков со 110 миллиардами кубометров.
Из отчета также следует, что в 2023 году Россия по-прежнему оставалась вторым по величине экспортером трубопроводного газа в мире. Большая часть экспорта шла в Китай (26 миллиардов кубометров), Турцию (21 миллиард кубометров) и Белоруссию (18 миллиардов кубометров).
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Что касается импорта, то Китай был крупнейшим нетто-импортером с дефицитом в 160 миллиардов кубометров, уточняет МГС. За ним следуют Япония (91 миллиард кубометров), Германия (77 миллиардов кубометров), Мексика (64 миллиарда кубометров) и Южная Корея (61 миллиард кубометров). Кроме того, Китай в 2023 году обогнал Японию в качестве крупнейшего импортера сжиженного природного газа.

КУДА ИДЕТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт трубопроводного газа из России по итогам 2023 года составил 99,6 миллиарда кубометров, СПГ - около 45,4 миллиарда кубометров. Еще в 2021 году трубопроводный экспорт был на уровне в 206,8 миллиарда кубометров, а в 2022 году резко сократился до 142,1 миллиарда. Тем временем в 2022 году РФ сумела нарастить поставки СПГ до 46,3 миллиарда кубометров с 42,4 миллиарда в 2021 году.
Новак также отмечал, что страны Евросоюза постепенно сокращают импорт газа из России: доля РФ упала с 45% в 2021 году до менее чем 15% в 2023 году. При этом страна успешно перенаправляет поставки по альтернативным маршрутам. По данным Минэнерго, весь экспорт газа в дружественные страны в прошлом году составил 76 миллиардов кубометров.
Планомерная работа по диверсификации экспорта российских энергоресурсов ведется уже не первый год. Оперативно перенаправить значительные объемы газа Россия смогла за счет уже имеющейся инфраструктуры в страны Азии (газопровод "Сила Сибири", проект "Ямал СПГ"), говорил Новак.
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РОССИЯэкспорт газагазовый рынокмировые цены на газГазопровод "Сила Сибири"Ямал СПГ
 
 
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