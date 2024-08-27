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Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию - 27.08.2024, ПРАЙМ
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию
Немецкий производитель стройматериалов Knauf не покинул российский рынок, он лишь принял решение об уходе. Во многом от правительства РФ будет зависеть... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T22:53+0300
2024-08-27T23:13+0300
knauf
германия
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Немецкий производитель стройматериалов Knauf не покинул российский рынок, он лишь принял решение об уходе. Во многом от правительства РФ будет зависеть длительность этого процесса, заявил представитель компании изданию Table.Media.В компании заявили, что решение об уходе из России положило начало процессу, длительность которого зависит от правительства РФ, поэтому на данный момент компания не может назвать дату завершения передачи российского подразделения.В конце апреля компания Knauf объявила о своём решении передать управление своим бизнесом в России местному менеджменту. Это решение было принято после того, как в немецких СМИ появились сообщения об использовании материалов Knauf при восстановлении Мариуполя в Донецкой Народной Республике.Кроме того, представитель прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сообщил агентству РИА Новости о начале доследственной проверки, которая будет проведена в отношении Knauf.В июне заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов сообщил агентству РИА Новости, что компания Knauf передаст свой бизнес в России местному руководству с возможностью обратного выкупа в течение двух лет.
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knauf, германия
Knauf, ГЕРМАНИЯ
22:53 27.08.2024 (обновлено: 23:13 27.08.2024)
 
Немецкая компания Knauf заявила, что еще не покинула Россию

Немецкая Knauf: компания еще не покинула РФ, решение об уходе запустило процесс

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗавод группы немецких компаний "KNAUF"
Завод группы немецких компаний KNAUF - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Немецкий производитель стройматериалов Knauf не покинул российский рынок, он лишь принял решение об уходе. Во многом от правительства РФ будет зависеть длительность этого процесса, заявил представитель компании изданию Table.Media.
В компании заявили, что решение об уходе из России положило начало процессу, длительность которого зависит от правительства РФ, поэтому на данный момент компания не может назвать дату завершения передачи российского подразделения.
Леруа Мерлен - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Гипермаркеты "Леруа Мерлен" начали менять вывески
19 августа, 11:38
В конце апреля компания Knauf объявила о своём решении передать управление своим бизнесом в России местному менеджменту. Это решение было принято после того, как в немецких СМИ появились сообщения об использовании материалов Knauf при восстановлении Мариуполя в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, представитель прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сообщил агентству РИА Новости о начале доследственной проверки, которая будет проведена в отношении Knauf.
В июне заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов сообщил агентству РИА Новости, что компания Knauf передаст свой бизнес в России местному руководству с возможностью обратного выкупа в течение двух лет.
 
KnaufГЕРМАНИЯ
 
 
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