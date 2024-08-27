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Гросси встретится с Зеленским в Киеве - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Гросси встретится с Зеленским в Киеве
Гросси встретится с Зеленским в Киеве - 27.08.2024, ПРАЙМ
Гросси встретится с Зеленским в Киеве
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей недели проведет встречу с Владимиром Зеленским, где обсудит ряд вещей, в том числе ситуацию на ЗАЭС. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:52+0300
2024-08-27T15:55+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей недели проведет встречу с Владимиром Зеленским, где обсудит ряд вещей, в том числе ситуацию на ЗАЭС."На следующей неделе я буду в Киеве, пообщаюсь с президентом Зеленским", - отметил глава агентства.Гросси подчеркнул, что планирует обсудить с главой киевского режима несколько вопросов, включая ситуацию на Запорожской атомной электростанции и присутствие представителей МАГАТЭ на Украине. Он также добавил, что будет разговор о расширении присутствия МАГАТЭ на ядерных объектах в Украине, так как недавно был получен запрос от украинского правительства по этому поводу.Глава агентства заметил, что главной темой беседы с Зеленским станет сохранение диалога с Россией, так как каналы общения между государствами должны оставаться открытыми.
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россия, курская аэс
Энергетика, РОССИЯ, Курская АЭС
15:52 27.08.2024 (обновлено: 15:55 27.08.2024)
 
Гросси встретится с Зеленским в Киеве

Гросси сообщил, что встретится с Зеленским в Киеве на следующей неделе

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей недели проведет встречу с Владимиром Зеленским, где обсудит ряд вещей, в том числе ситуацию на ЗАЭС.
"На следующей неделе я буду в Киеве, пообщаюсь с президентом Зеленским", - отметил глава агентства.
Гросси подчеркнул, что планирует обсудить с главой киевского режима несколько вопросов, включая ситуацию на Запорожской атомной электростанции и присутствие представителей МАГАТЭ на Украине. Он также добавил, что будет разговор о расширении присутствия МАГАТЭ на ядерных объектах в Украине, так как недавно был получен запрос от украинского правительства по этому поводу.
Глава агентства заметил, что главной темой беседы с Зеленским станет сохранение диалога с Россией, так как каналы общения между государствами должны оставаться открытыми.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Гросси заявил, что Курская АЭС работает в условиях, близким к нормальным
15:33
 
ЭнергетикаРОССИЯКурская АЭС
 
 
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