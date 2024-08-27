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Менеджмент Henderson рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Менеджмент Henderson рекомендовал дивиденды за первое полугодие - 27.08.2024, ПРАЙМ
Менеджмент Henderson рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Менеджмент Henderson будет рекомендовать совету директоров сумму дивидендов за первое полугодие 2024 года в 18 рублей на акцию, заявил IR-директор компании... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:42+0300
2024-08-27T17:42+0300
2024-08-27T17:42+0300
henderson
дивиденды
менеджмент
инвесторы
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Менеджмент Henderson будет рекомендовать совету директоров сумму дивидендов за первое полугодие 2024 года в 18 рублей на акцию, заявил IR-директор компании Константин Гедымин во время "Дня инвестора". "За прошлый год мы заплатили 30 (рублей за одну акцию - ред.). И на прошлом дне инвестора мы говорили, что минимальная сумма дивидендов составит 15 рублей на бумагу. Сейчас мы увидели МСФО все дружно, менеджмент будет рекомендовать акционерам и совету директоров 18 рублей платить дивиденды на бумагу. По итогам первого полугодия", - сказал Гедымин. Он добавил, что ориентировочный срок выплаты дивидендов - 10 декабря. При этом пока сложно спрогнозировать, каким будет объем дивидендных выплат за второе полугодие 2024 года. "Я думаю, что дивиденды за весь этот год будут сильно больше, чем дивиденды за весь прошлый. Сильно больше 30 рублей, прям сильно больше", - уточнил Гедымин. Российский бренд мужской одежды Henderson в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза, до 1,433 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании в январе-июне выросла на 32%, до 9,232 миллиарда рублей. Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России, работающий в 62 городах страны и предлагающий одежду в сегменте affordable luxury ("доступный люкс"). Акции компании торгуются на Московской бирже. Осенью прошлого года Henderson вышел на рынок Армении, открыв магазин в Ереване.
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henderson, дивиденды, менеджмент, инвесторы
Henderson, дивиденды, менеджмент, инвесторы
Менеджмент Henderson рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Менеджмент Henderson рекомендовал дивиденды в 18 рублей на акцию
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Менеджмент Henderson будет рекомендовать совету директоров сумму дивидендов за первое полугодие 2024 года в 18 рублей на акцию, заявил IR-директор компании Константин Гедымин во время "Дня инвестора".
"За прошлый год мы заплатили 30 (рублей за одну акцию - ред.). И на прошлом дне инвестора мы говорили, что минимальная сумма дивидендов составит 15 рублей на бумагу. Сейчас мы увидели МСФО все дружно, менеджмент будет рекомендовать акционерам и совету директоров 18 рублей платить дивиденды на бумагу. По итогам первого полугодия", - сказал Гедымин.
Он добавил, что ориентировочный срок выплаты дивидендов - 10 декабря. При этом пока сложно спрогнозировать, каким будет объем дивидендных выплат за второе полугодие 2024 года. "Я думаю, что дивиденды за весь этот год будут сильно больше, чем дивиденды за весь прошлый. Сильно больше 30 рублей, прям сильно больше", - уточнил Гедымин.
Российский бренд мужской одежды Henderson в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза, до 1,433 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка компании в январе-июне выросла на 32%, до 9,232 миллиарда рублей.
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Henderson - крупнейший ритейлер мужской моды в России, работающий в 62 городах страны и предлагающий одежду в сегменте affordable luxury ("доступный люкс"). Акции компании торгуются на Московской бирже. Осенью прошлого года Henderson вышел на рынок Армении, открыв магазин в Ереване.