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ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков
ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков - 27.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков
Банк России и правительство принимают меры против дальнейшего ускорения инфляции, которая сейчас превышает целевые показатели. Об этом сообщил официальный... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T12:30+0300
2024-08-27T12:30+0300
2024-08-27T12:30+0300
россия
дмитрий песков
банк россии
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России и правительство принимают меры против дальнейшего ускорения инфляции, которая сейчас превышает целевые показатели. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Инфляция выше целевых показателей, наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что инфляции в России не замедляется вопреки действия Центробанка, а кредитование продолжает расти опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки до 18 процентов.
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россия, дмитрий песков, банк россии
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Банк России
ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков
Песков: ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России и правительство принимают меры против дальнейшего ускорения инфляции, которая сейчас превышает целевые показатели. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Инфляция выше целевых показателей, наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что инфляции в России не замедляется вопреки действия Центробанка, а кредитование продолжает расти опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки до 18 процентов.
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией