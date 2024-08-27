https://1prime.ru/20240827/inflyatsiya-851147255.html

ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков

ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков - 27.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ и кабмин принимают меры против ускорения инфляции, заявил Песков

Банк России и правительство принимают меры против дальнейшего ускорения инфляции, которая сейчас превышает целевые показатели. Об этом сообщил официальный... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T12:30+0300

2024-08-27T12:30+0300

2024-08-27T12:30+0300

россия

дмитрий песков

банк россии

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России и правительство принимают меры против дальнейшего ускорения инфляции, которая сейчас превышает целевые показатели. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Инфляция выше целевых показателей, наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что инфляции в России не замедляется вопреки действия Центробанка, а кредитование продолжает расти опережающими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки до 18 процентов.

https://1prime.ru/20240826/inflyatsiya-851123715.html

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россия, дмитрий песков, банк россии