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Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке - 27.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке
Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке - 27.08.2024, ПРАЙМ
Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке
Инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже вложили в проекты в Приморском крае почти 13,5 миллиарда рублей, сообщил министр экономического... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:20+0300
2024-08-27T10:17+0300
экономика
инвестиции
минэкономразвития рф
приморский край
атр
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже вложили в проекты в Приморском крае почти 13,5 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития региона Андрей Блохин. "На долю стран АТР у нас приходится 90% всего внешнеторгового оборота. В основном это Китай - большая доля на него приходится. Но есть еще Республика Корея, Япония, Сингапур, Малайзия", - рассказал министр в прямом эфире в Telegram-канале ведомства. "У нас реализуются крупные инвестиционные проекты со стороны китайских, японских, корейских, сингапурских, малазийских инвесторов, общий объем вложенных уже средств составляет почти 13,5 миллиарда рублей. Создано почти 3 тысячи рабочих мест. Количество проектов, уверен, будет только расти", - заключил Блохин.
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инвестиции, минэкономразвития рф, приморский край, атр
Экономика, инвестиции, Минэкономразвития РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, АТР
09:20 27.08.2024 (обновлено: 10:17 27.08.2024)
 
Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке

Блохин: инвесторы из АТР вложили в проекты в Приморском крае РФ 13,5 млрд рублей

© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже вложили в проекты в Приморском крае почти 13,5 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития региона Андрей Блохин.
"На долю стран АТР у нас приходится 90% всего внешнеторгового оборота. В основном это Китай - большая доля на него приходится. Но есть еще Республика Корея, Япония, Сингапур, Малайзия", - рассказал министр в прямом эфире в Telegram-канале ведомства.
"У нас реализуются крупные инвестиционные проекты со стороны китайских, японских, корейских, сингапурских, малазийских инвесторов, общий объем вложенных уже средств составляет почти 13,5 миллиарда рублей. Создано почти 3 тысячи рабочих мест. Количество проектов, уверен, будет только расти", - заключил Блохин.
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