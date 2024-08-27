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Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке

Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке - 27.08.2024, ПРАЙМ

Инвесторы из АТР вложили 13,5 миллиарда рублей в Приморье, заявили в Минэке

Инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже вложили в проекты в Приморском крае почти 13,5 миллиарда рублей, сообщил министр экономического... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:20+0300

2024-08-27T09:20+0300

2024-08-27T10:17+0300

экономика

инвестиции

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - ПРАЙМ. Инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уже вложили в проекты в Приморском крае почти 13,5 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития региона Андрей Блохин. "На долю стран АТР у нас приходится 90% всего внешнеторгового оборота. В основном это Китай - большая доля на него приходится. Но есть еще Республика Корея, Япония, Сингапур, Малайзия", - рассказал министр в прямом эфире в Telegram-канале ведомства. "У нас реализуются крупные инвестиционные проекты со стороны китайских, японских, корейских, сингапурских, малазийских инвесторов, общий объем вложенных уже средств составляет почти 13,5 миллиарда рублей. Создано почти 3 тысячи рабочих мест. Количество проектов, уверен, будет только расти", - заключил Блохин.

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инвестиции, минэкономразвития рф, приморский край, атр