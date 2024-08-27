https://1prime.ru/20240827/ipoteka-851132273.html

Четыре вместо двух: что не так с новой льготной ипотекой

Четыре вместо двух: что не так с новой льготной ипотекой - 27.08.2024, ПРАЙМ

Четыре вместо двух: что не так с новой льготной ипотекой

Анатолий Аксаков выступил с инициативой создания четырех новых льготных ипотечных программ для молодых специалистов, а также для граждан, занятых в... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T08:00+0300

2024-08-27T08:00+0300

2024-08-27T08:00+0300

мнения аналитиков

ипотека

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851132273.jpg?1724734801

МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Анатолий Аксаков выступил с инициативой создания четырех новых льготных ипотечных программ для молодых специалистов, а также для граждан, занятых в промышленности, строительстве и науке. Данные отрасли являются для страны приоритетными, поэтому поддерживать специалистов необходимо, как и в сфере ИТ.Речь идет о создании научных и производственных центров. Это станет важным шагом в отношении молодых сотрудников, а также с точки зрения мобильности граждан. Кроме этого, необходимо понять, за счет государства или компаний будут строиться объекты недвижимости и на каких условиях все это будет происходить. Если говорить про механизм, подобный ИТ-ипотеке, то понятно, как это реализовать, но разница будет в том, что ИТ-ипотека выдается на любой объект новостройки, а не на конкретный центр.В данном случае необходимо детально проработать механизм выдачи средств, а также их объемы. Важным будет тот факт, кому необходимо предоставлять данные ипотечные программы, всем сотрудникам либо до определенного возраста, допустим до 39 лет. Кроме этого, встанет вопрос, что механизмом льготных ставок смогут воспользоваться все сотрудники определенного возраста либо только те, кто не имеет никакой собственности в данном субъекте страны.Также необходимо понимать, с какого года работы на том или ином предприятии будет предоставляться механизм льготного кредитования, а также возможно ли перейти в другую организацию до закрытия ипотеки.Все эти вопросы должны быть проработаны с точки зрения нормативной базы перед принятием решения о создании и запуске льготных программ. Для развития экономики и стимулирования граждан идти работать в промышленность, строительство, науку создание центров проживания с социальной инфраструктурой очень важно. Но встает вопрос финансирования программ. Это касается как организаций, так и государства.Одним из вариантов может быть софинансирование от промышленных предприятий и государства в рамках 50 на 50. Снижение ставки происходит за счет государства и конкретной организации, где работает сотрудник. Но опять же, это должно быть введено не сразу, так как организации должны заложить данные средства в бюджет, ровно также, как и государство. Если средства закладываются в бюджет, то должны быть максимальные суммы кредита и количество выданных льготных кредитных продуктов.Следует прописать, где именно будут строиться данные комплексы и кто будет застройщиком. Необходим механизм выделения земельных участков и отбора застройщиков. Допустим, для строительства выделяется муниципальный участок и выбирается застройщик, который предоставил определённый пакет документов для конкурсного отбора. Кроме этого, необходимо понимать, для какого количества предприятий строится жилой комплекс, так как от этого зависит количество квартир.Метраж объектов недвижимости должен быть регламентирован нормативной базой. Причем норматив должен быть конкретно на человека, а при продаже необходимо будет оценивать количество членов семьи. Не должно быть ситуации, что на семью с двумя детьми приходится объект в 28 квадратных метров.В целом инициатива направлена на развитие экономики и поддержку граждан, но необходима детальная проработка данного вопроса как с точки зрения механизмов предоставления льготных кредитов, так и по вопросам строительства и выделения земельных участков.Автор - Юлия Коваленко, к.э.н., доцент кафедры базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Юлия Коваленко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1a/851131979_0:53:803:855_100x100_80_0_0_33ef922b8b351db5a92b6649c6ab78d1.jpg

Юлия Коваленко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1a/851131979_0:53:803:855_100x100_80_0_0_33ef922b8b351db5a92b6649c6ab78d1.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Коваленко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1a/851131979_0:53:803:855_100x100_80_0_0_33ef922b8b351db5a92b6649c6ab78d1.jpg

мнения аналитиков, ипотека, льготная ипотека