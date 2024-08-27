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Сюрприз: вот сколько россияне готовы ежемесячно платить за ипотеку
Сюрприз: вот сколько россияне готовы ежемесячно платить за ипотеку - 27.08.2024, ПРАЙМ
Сюрприз: вот сколько россияне готовы ежемесячно платить за ипотеку
Большинство участников опроса Финансов Mail заявили, что хотят купить жилье для себя и своей семьи (48%), при этом 17% в покупке квартиры или дома не нуждаются. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:36+0300
2024-08-27T11:36+0300
2024-08-27T11:42+0300
ипотека
льготная ипотека
ипотека с господдержкой
спрос на ипотеку
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Большинство участников опроса Финансов Mail заявили, что хотят купить жилье для себя и своей семьи (48%), при этом 17% в покупке квартиры или дома не нуждаются. Почти половина (48%) — опрошенных россиян сочли наиболее приемлемой ставку по ипотеке в 5-10%. Еще 43% респондентов готовы взять жилищный кредит под менее чем 5%. 53% опрошенных заявили, что готовы платить по ипотеке менее 30 тысяч рублей в месяц. 29% считают приемлемым платеж от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно, а 10% — от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Что касается срока кредита, то наиболее удобными россияне считают срок на 15-20 лет и 10-15 лет (по 23% опрошенных), а также 20-30 лет (20%) и 5-10 лет (17%). 42% участников опроса хотят купить жилье стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Еще 24% назвали сумму в 10-20 миллионов рублей, а каждый пятый (20%) — 3-5 миллионов рублей. По мнению россиян, цены на жилье будут в будущем только расти. Так считают 65% респондентов. Еще 14% считают, что цены не будут сильно меняться. 12% прогнозируют, что цены пойдут вниз. Опрос проводился 22-23 августа 2024 года среди читателей проекта Финансы Mail. В нем приняли участие свыше 10,7 тысячи респондентов из всех регионов России.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ипотека, льготная ипотека, ипотека с господдержкой, спрос на ипотеку
ипотека, льготная ипотека, ипотека с господдержкой, спрос на ипотеку
Сюрприз: вот сколько россияне готовы ежемесячно платить за ипотеку
Финансы Mail.ru: россияне считают приемлемым платеж по ипотеке до 30 тыс рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Большинство участников опроса Финансов Mail
заявили, что хотят купить жилье для себя и своей семьи (48%), при этом 17% в покупке квартиры или дома не нуждаются.
Почти половина (48%) — опрошенных россиян сочли наиболее приемлемой ставку по ипотеке в 5-10%. Еще 43% респондентов готовы взять жилищный кредит под менее чем 5%. 53% опрошенных заявили, что готовы платить по ипотеке менее 30 тысяч рублей в месяц. 29% считают приемлемым платеж от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно, а 10% — от 50 до 70 тысяч рублей в месяц.
Что касается срока кредита, то наиболее удобными россияне считают срок на 15-20 лет и 10-15 лет (по 23% опрошенных), а также 20-30 лет (20%) и 5-10 лет (17%).
42% участников опроса хотят купить жилье стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Еще 24% назвали сумму в 10-20 миллионов рублей, а каждый пятый (20%) — 3-5 миллионов рублей.
По мнению россиян, цены на жилье будут в будущем только расти. Так считают 65% респондентов. Еще 14% считают, что цены не будут сильно меняться. 12% прогнозируют, что цены пойдут вниз.
Опрос проводился 22-23 августа 2024 года среди читателей проекта Финансы Mail. В нем приняли участие свыше 10,7 тысячи респондентов из всех регионов России.
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