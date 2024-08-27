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США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35
США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35 - 27.08.2024, ПРАЙМ
США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35
США в ближайшие дни намерены передать Польше первые истребители F-35, которые были закуплены, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T21:03+0300
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ВАРШАВА, 27 авг — ПРАЙМ. США в ближайшие дни намерены передать Польше первые истребители F-35, которые были закуплены, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Я рад, что завтра направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра (Цезари – ред.) Томчик и (Павел – ред.) Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. Он отметил, что встреча с главой Пентагона коснется гарантий безопасности, сотрудничества и закупок, а также скорости трансфера технологий в Польшу.В марте 2019 года министр обороны Польши утвердил план технической модернизации вооружённых сил страны до 2026 года. Согласно этому плану, до 2026 года планируется приобрести 32 самолёта пятого поколения F-35.
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польша, истребители, f-35 lightning ii, сша, пентагон
Вооружения, ПОЛЬША, истребители, F-35 Lightning II, США, Пентагон
США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35
Косиняк-Камыш: США на днях готовятся передать Польше первые истребители F-35
ВАРШАВА, 27 авг — ПРАЙМ. США в ближайшие дни намерены передать Польше первые истребители F-35, которые были закуплены, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Я рад, что завтра направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра (Цезари – ред.) Томчик и (Павел – ред.) Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. Он отметил, что встреча с главой Пентагона коснется гарантий безопасности, сотрудничества и закупок, а также скорости трансфера технологий в Польшу.
В марте 2019 года министр обороны Польши утвердил план технической модернизации вооружённых сил страны до 2026 года. Согласно этому плану, до 2026 года планируется приобрести 32 самолёта пятого поколения F-35.