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США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35 - 27.08.2024, ПРАЙМ
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США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35
США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35 - 27.08.2024, ПРАЙМ
США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35
США в ближайшие дни намерены передать Польше первые истребители F-35, которые были закуплены, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T21:03+0300
2024-08-27T21:03+0300
вооружения
польша
истребители
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сша
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ВАРШАВА, 27 авг — ПРАЙМ. США в ближайшие дни намерены передать Польше первые истребители F-35, которые были закуплены, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Я рад, что завтра направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра (Цезари – ред.) Томчик и (Павел – ред.) Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", - сказал Косиняк-Камыш. Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. Он отметил, что встреча с главой Пентагона коснется гарантий безопасности, сотрудничества и закупок, а также скорости трансфера технологий в Польшу.В марте 2019 года министр обороны Польши утвердил план технической модернизации вооружённых сил страны до 2026 года. Согласно этому плану, до 2026 года планируется приобрести 32 самолёта пятого поколения F-35.
https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851161781.html
польша
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польша, истребители, f-35 lightning ii, сша, пентагон
Вооружения, ПОЛЬША, истребители, F-35 Lightning II, США, Пентагон
21:03 27.08.2024
 
США в ближайшее время намерены передать Польше первые истребители F-35

Косиняк-Камыш: США на днях готовятся передать Польше первые истребители F-35

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ВАРШАВА, 27 авг — ПРАЙМ. США в ближайшие дни намерены передать Польше первые истребители F-35, которые были закуплены, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Я рад, что завтра направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра (Цезари – ред.) Томчик и (Павел – ред.) Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. Он отметил, что встреча с главой Пентагона коснется гарантий безопасности, сотрудничества и закупок, а также скорости трансфера технологий в Польшу.
В марте 2019 года министр обороны Польши утвердил план технической модернизации вооружённых сил страны до 2026 года. Согласно этому плану, до 2026 года планируется приобрести 32 самолёта пятого поколения F-35.
 
ВооруженияПОЛЬШАистребителиF-35 Lightning IIСШАПентагон
 
 
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