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В России разрешили патентовать IT-решения - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В России разрешили патентовать IT-решения
В России разрешили патентовать IT-решения - 27.08.2024, ПРАЙМ
В России разрешили патентовать IT-решения
Все изменения в документы, регламентирующие регистрацию изобретений, которые необходимы для IT-решений, уже внесены, теперь их можно патентовать наравне с... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T07:55+0300
2024-08-27T07:55+0300
россия
it-сфера
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НОВОСИБИРСК, 27 авг - ПРАЙМ. Все изменения в документы, регламентирующие регистрацию изобретений, которые необходимы для IT-решений, уже внесены, теперь их можно патентовать наравне с другими, сообщил во вторник замдиректора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Георгий Котляр, выступая по видеосвязи на форуме "Технопром-2024". "В отношении IT-решений. IT-решения уже патентовать можно. Мы совместно с Роспатентом, со "Сбером", с "Яндексом", с "Сириусом" и многими другими организациями в рамках реализации дорожной карты по трансформации делового климата обеспечили в этом году внесение изменения в приказ, регламентирующий регистрацию изобретений и полезных моделей. Теперь можно патентовать решения, связанные с IT. Это задача специфическая, для специалистов, но такая возможность уже есть. Я призываю пользоваться этой возможностью. Даст бог, всё будет хорошо и инвестиции будут защищены", - сказал он. В свою очередь, глава Роспатента Юрий Зубов в своем выступлении отметил, что сектор IT в России действительно развивается "семимильными шагами". "И их активность по охране своих разработок тоже растет. Мы хотели бы… чтобы отечественные IT-компании шли в изобретения, полезные модели, в патентование своих разработок", - сказал он. Котляр также рассказал, что министерство "буквально вчера" разослало заинтересованным сторонам новый набор мероприятий, предполагающий внесение изменений в дорожную карту по трансформации делового климата в России. "Это 13 новых мероприятий, включая девять законопроектов… Предстоит очень широкое обсуждение. То, что включено в проект документа - это обозначено бизнесом как некая потребность... Возможны и альтернативные пути решения неких проблем, когда, возможно, не надо будет менять законы… Большинство мероприятий попадут в распоряжение правительства и будут реализовываться совместно органами власти", - сказал он. XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начал свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
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россия, it-сфера
РОССИЯ, IT-сфера
07:55 27.08.2024
 
В России разрешили патентовать IT-решения

Минэк: российские IT-решения можно патентовать, изменения в документы внесены

© Unsplash/Markus SpiskeКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Markus Spiske
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НОВОСИБИРСК, 27 авг - ПРАЙМ. Все изменения в документы, регламентирующие регистрацию изобретений, которые необходимы для IT-решений, уже внесены, теперь их можно патентовать наравне с другими, сообщил во вторник замдиректора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Георгий Котляр, выступая по видеосвязи на форуме "Технопром-2024".
"В отношении IT-решений. IT-решения уже патентовать можно. Мы совместно с Роспатентом, со "Сбером", с "Яндексом", с "Сириусом" и многими другими организациями в рамках реализации дорожной карты по трансформации делового климата обеспечили в этом году внесение изменения в приказ, регламентирующий регистрацию изобретений и полезных моделей. Теперь можно патентовать решения, связанные с IT. Это задача специфическая, для специалистов, но такая возможность уже есть. Я призываю пользоваться этой возможностью. Даст бог, всё будет хорошо и инвестиции будут защищены", - сказал он.
В свою очередь, глава Роспатента Юрий Зубов в своем выступлении отметил, что сектор IT в России действительно развивается "семимильными шагами".
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"И их активность по охране своих разработок тоже растет. Мы хотели бы… чтобы отечественные IT-компании шли в изобретения, полезные модели, в патентование своих разработок", - сказал он.
Котляр также рассказал, что министерство "буквально вчера" разослало заинтересованным сторонам новый набор мероприятий, предполагающий внесение изменений в дорожную карту по трансформации делового климата в России.
"Это 13 новых мероприятий, включая девять законопроектов… Предстоит очень широкое обсуждение. То, что включено в проект документа - это обозначено бизнесом как некая потребность... Возможны и альтернативные пути решения неких проблем, когда, возможно, не надо будет менять законы… Большинство мероприятий попадут в распоряжение правительства и будут реализовываться совместно органами власти", - сказал он.
XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" во вторник начал свою работу в Новосибирске в формате Российской научно-технологической недели. Организаторами форума "Технопром-2024" являются правительство РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН и Новосибирский государственный университет. Форум в 11-й раз объединит на своей площадке более 12 тысяч представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководителей органов государственной власти, инвесторов и технологичных предпринимателей из всех регионов России.
 
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