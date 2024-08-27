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В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram
В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram - 27.08.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не повлияет на защищенность мессенджера, поэтому не нужно его удалять. Об этом РИА Новости заявил эксперт | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T07:21+0300
2024-08-27T07:21+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не повлияет на защищенность мессенджера, поэтому не нужно его удалять. Об этом РИА Новости заявил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко."Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности", - сообщил эксперт. В этой связи Дащенко выразил уверенность в том, что не стоит удалять мессенджер, тем более в том случае если пользователь использует его для чтения новостей и общения. В то же время он редупредил, что если кто-то ведет с помощью мессенджера нелегальную деятельность, то правоохранительные органы могут получить доступ и другими методами, например, через уязвимости или выполнив произвольный код. Эксперт также упомянул, что важную и конфиденциальную информацию в Telegram лучше передавать в секретных чатах, так как работают по принципу сквозного шифрования. 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.26 августа судья-следователь принял решение продлить содержание Дурова под стражей до среды 28 августа.
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россия, telegram, kaspersky
РОССИЯ, Telegram, kaspersky
07:21 27.08.2024
 
В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram

Kaspersky: арест Дурова не повлияет на защищенность Telegram

© KasperskyKaspersky
Kaspersky
© Kaspersky
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не повлияет на защищенность мессенджера, поэтому не нужно его удалять. Об этом РИА Новости заявил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности", - сообщил эксперт.
В этой связи Дащенко выразил уверенность в том, что не стоит удалять мессенджер, тем более в том случае если пользователь использует его для чтения новостей и общения. В то же время он редупредил, что если кто-то ведет с помощью мессенджера нелегальную деятельность, то правоохранительные органы могут получить доступ и другими методами, например, через уязвимости или выполнив произвольный код.
Эксперт также упомянул, что важную и конфиденциальную информацию в Telegram лучше передавать в секретных чатах, так как работают по принципу сквозного шифрования.
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"Небывалая поддержка". Во Франции заявили о бурной реакции на арест Дурова
Вчера, 22:36
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.
Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.
26 августа судья-следователь принял решение продлить содержание Дурова под стражей до среды 28 августа.
 
РОССИЯTelegramkaspersky
 
 
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