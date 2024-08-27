https://1prime.ru/20240827/kaspersky-851139827.html

В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram

В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky рассказали, как арест Дурова повлияет на защищенность Telegram

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не повлияет на защищенность мессенджера, поэтому не нужно его удалять. Об этом РИА Новости заявил эксперт | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T07:21+0300

2024-08-27T07:21+0300

2024-08-27T07:21+0300

россия

telegram

kaspersky

https://cdnn.1prime.ru/img/84090/37/840903730_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ed60f73363b56560d6914ac8802bcbeb.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции не повлияет на защищенность мессенджера, поэтому не нужно его удалять. Об этом РИА Новости заявил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко."Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности", - сообщил эксперт. В этой связи Дащенко выразил уверенность в том, что не стоит удалять мессенджер, тем более в том случае если пользователь использует его для чтения новостей и общения. В то же время он редупредил, что если кто-то ведет с помощью мессенджера нелегальную деятельность, то правоохранительные органы могут получить доступ и другими методами, например, через уязвимости или выполнив произвольный код. Эксперт также упомянул, что важную и конфиденциальную информацию в Telegram лучше передавать в секретных чатах, так как работают по принципу сквозного шифрования. 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. По информации прокуратуры Парижа, его подозревают в нарушении закона, связанном с непредоставлением запрашиваемой информации властям. Кроме того, его подозревают в управлении мессенджером, который, предположительно, используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.Согласно информации, опубликованной во французской прессе, Дуров, который также имеет французское гражданство, был внесён в список разыскиваемых лиц в этой стране. Бизнесмену может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.26 августа судья-следователь принял решение продлить содержание Дурова под стражей до среды 28 августа.

https://1prime.ru/20240826/durov-851137922.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, telegram, kaspersky