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В Китае призвали больше стран поспособствовать переговорам России и Украины

В Китае призвали больше стран поспособствовать переговорам России и Украины - 27.08.2024, ПРАЙМ

В Китае призвали больше стран поспособствовать переговорам России и Украины

Китай призывает больше государств к созданию условий для начала переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T08:03+0300

2024-08-27T08:03+0300

2024-08-27T08:03+0300

спецоперация на украине

россия

китай

украина

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ПЕКИН, 27 авг - ПРАЙМ. Китай призывает больше государств к созданию условий для начала переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал специальный представитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй. Пресс-конференция проходит во вторник 27 августа. Она посвящена итогам четвертого раунда "челночной дипломатии" спецпредставителя по украинскому вопросу.Спецпредставитель также рассказал, что Пекин намерен продолжать принимать конструктивное участие в восстановлении мира и поиске пути политического урегулирования кризиса. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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китай

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россия, китай, украина