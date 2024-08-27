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Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине
В интервью бразильской газете "О Globo" Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T19:19+0300
2024-08-27T19:19+0300
политика
владимир зеленский
китай
мир
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. В интервью бразильской газете "О Globo" Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине."Премьер-министр Индии Нарендра Моди был здесь... и спросил меня: "Что вы думаете о китайском плане?" И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, просто чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", - заявил Зеленский. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса". Они отметили, что переговоры — это единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса, и призвали все стороны создать условия для прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали документ по урегулированию конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению интересов всех стран в сфере безопасности и решению гуманитарного кризиса.24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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владимир зеленский, китай, мир
Политика, Владимир Зеленский, КИТАЙ, МИР
19:19 27.08.2024
 
Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине

Зеленский пренебрежительно отозвался о мирном плане Китая по Украине

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 27 авг ПРАЙМ. В интервью бразильской газете "О Globo" Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди был здесь... и спросил меня: "Что вы думаете о китайском плане?" И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, просто чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге", - заявил Зеленский.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса". Они отметили, что переговоры — это единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса, и призвали все стороны создать условия для прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений.
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20 августа, 05:23
Власти Китая в феврале 2023 года опубликовали документ по урегулированию конфликта на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению интересов всех стран в сфере безопасности и решению гуманитарного кризиса.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Целью, по словам Путина, была защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Планируется провести демилитаризацию и денацификацию страны, предать суду военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийКИТАЙМИР
 
 
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