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В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством
В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством - 27.08.2024, ПРАЙМ
В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством
Самые богатые конгрессмены США являются потомками рабовладельцев, рассказали в Telegram-канале The Economist со ссылкой на исследования Phys.org. | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:28+0300
2024-08-27T13:28+0300
2024-08-27T13:28+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Самые богатые конгрессмены США являются потомками рабовладельцев, рассказали в Telegram-канале The Economist со ссылкой на исследования Phys.org.Так, согласно данным, действующие члены американского Конгресса, чьи предки имели во владении 16 и более рабов, в среднем в 5 раз богаче своих коллег. На показатели оказали минимальное влияние факторы пола, возраста, расовой принадлежности и даже полученного образования.Ранее новостное агентство Reuters провело расследования о семьях всех законодателей США и принадлежности их рода к рабовладельчеству. Проведенное исследование было направлено на выявление возможного влияния рабства в Штатах на современность. Для этого эксперты сравнили данные из отчета издания и налоговые декларации конгрессменов.Эксперты подчеркнули, что потомки рабовладельцев не несут ответственности за действия своих предков, несмотря на выявленные последствия их незаконной в наши дни деятельности.
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сша, конгресс сша, имущество
США, Конгресс США, имущество
В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством
СМИ: самыми богатыми членами Конгресса США оказались потомки рабовладельцев
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ.
Самые богатые конгрессмены США являются потомками рабовладельцев, рассказали в Telegram-канале The Economist
со ссылкой на исследования
Phys.org.
Так, согласно данным, действующие члены американского Конгресса, чьи предки имели во владении 16 и более рабов, в среднем в 5 раз богаче своих коллег. На показатели оказали минимальное влияние факторы пола, возраста, расовой принадлежности и даже полученного образования.
Ранее новостное агентство Reuters
провело расследования о семьях всех законодателей США и принадлежности их рода к рабовладельчеству. Проведенное исследование было направлено на выявление возможного влияния рабства в Штатах на современность. Для этого эксперты сравнили данные из отчета издания и налоговые декларации конгрессменов.
Эксперты подчеркнули, что потомки рабовладельцев не несут ответственности за действия своих предков, несмотря на выявленные последствия их незаконной в наши дни деятельности.
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