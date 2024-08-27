https://1prime.ru/20240827/kongress-851149699.html

В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством

В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством - 27.08.2024, ПРАЙМ

В СМИ раскрыли, как доходы конгрессменов США связаны с рабством

Самые богатые конгрессмены США являются потомками рабовладельцев, рассказали в Telegram-канале The Economist со ссылкой на исследования Phys.org. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T13:28+0300

2024-08-27T13:28+0300

2024-08-27T13:28+0300

сша

конгресс сша

имущество

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Самые богатые конгрессмены США являются потомками рабовладельцев, рассказали в Telegram-канале The Economist со ссылкой на исследования Phys.org.Так, согласно данным, действующие члены американского Конгресса, чьи предки имели во владении 16 и более рабов, в среднем в 5 раз богаче своих коллег. На показатели оказали минимальное влияние факторы пола, возраста, расовой принадлежности и даже полученного образования.Ранее новостное агентство Reuters провело расследования о семьях всех законодателей США и принадлежности их рода к рабовладельчеству. Проведенное исследование было направлено на выявление возможного влияния рабства в Штатах на современность. Для этого эксперты сравнили данные из отчета издания и налоговые декларации конгрессменов.Эксперты подчеркнули, что потомки рабовладельцев не несут ответственности за действия своих предков, несмотря на выявленные последствия их незаконной в наши дни деятельности.

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сша, конгресс сша, имущество