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Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов - 27.08.2024, ПРАЙМ
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T22:37+0300
2024-08-27T22:37+0300
россия
новые люди
владислав даванков
концерты
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство. В обращении главе правительства Михаилу Мишустину Даванков указал, что необходимо оценить целесообразность установления предельной стоимости для государственных и муниципальных закупок на проведение концертов. В случае поддержки этой инициативы следует внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 № 1047.Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. Причиной обращения стало выступление певца Shaman на Дне города в Оренбурге, которое обошлось бюджету в 16 миллионов рублей. Даванков подчеркнул, что это не единичный случай. Он упомянул, что на выступление Олега Газманова в Новгородской области также были потрачены значительные средства из бюджета региона — 8,25 миллиона рублей.В связи с этим Даванков предлагает ограничить стоимость государственных и муниципальных контрактов на организацию концертов суммой не более 1 миллиона рублей. Это позволит сэкономить средства бюджетов, которые можно будет направить на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.
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россия, новые люди, владислав даванков, концерты, михаил мишустин
РОССИЯ, Новые люди, Владислав Даванков, концерты, Михаил Мишустин
22:37 27.08.2024
 
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов

Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов не более 1 млн руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители музыкального фестиваля "Пикник Афиши"
Посетители музыкального фестиваля Пикник Афиши - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство.
В обращении главе правительства Михаилу Мишустину Даванков указал, что необходимо оценить целесообразность установления предельной стоимости для государственных и муниципальных закупок на проведение концертов. В случае поддержки этой инициативы следует внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 № 1047.
Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах.
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Причиной обращения стало выступление певца Shaman на Дне города в Оренбурге, которое обошлось бюджету в 16 миллионов рублей. Даванков подчеркнул, что это не единичный случай. Он упомянул, что на выступление Олега Газманова в Новгородской области также были потрачены значительные средства из бюджета региона — 8,25 миллиона рублей.
В связи с этим Даванков предлагает ограничить стоимость государственных и муниципальных контрактов на организацию концертов суммой не более 1 миллиона рублей. Это позволит сэкономить средства бюджетов, которые можно будет направить на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.
 
РОССИЯНовые людиВладислав ДаванковконцертыМихаил Мишустин
 
 
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