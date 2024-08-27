https://1prime.ru/20240827/kontserty-851164745.html
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов - 27.08.2024, ПРАЙМ
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей,... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T22:37+0300
2024-08-27T22:37+0300
2024-08-27T22:37+0300
россия
новые люди
владислав даванков
концерты
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848471106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8f0c761098fb8a0bbe38bae96d277e7.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство. В обращении главе правительства Михаилу Мишустину Даванков указал, что необходимо оценить целесообразность установления предельной стоимости для государственных и муниципальных закупок на проведение концертов. В случае поддержки этой инициативы следует внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 № 1047.Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. Причиной обращения стало выступление певца Shaman на Дне города в Оренбурге, которое обошлось бюджету в 16 миллионов рублей. Даванков подчеркнул, что это не единичный случай. Он упомянул, что на выступление Олега Газманова в Новгородской области также были потрачены значительные средства из бюджета региона — 8,25 миллиона рублей.В связи с этим Даванков предлагает ограничить стоимость государственных и муниципальных контрактов на организацию концертов суммой не более 1 миллиона рублей. Это позволит сэкономить средства бюджетов, которые можно будет направить на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.
https://1prime.ru/20240515/zakharova-848174135.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848471106_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee3d30881207588bf3f4095a68640c77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новые люди, владислав даванков, концерты, михаил мишустин
РОССИЯ, Новые люди, Владислав Даванков, концерты, Михаил Мишустин
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов
Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов не более 1 млн руб
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство.
В обращении главе правительства Михаилу Мишустину Даванков указал, что необходимо оценить целесообразность установления предельной стоимости для государственных и муниципальных закупок на проведение концертов. В случае поддержки этой инициативы следует внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 № 1047.
Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах.
"Приехал поиздеваться". Захарова раскритиковала "концерт" Блинкена в Киеве
Причиной обращения стало выступление певца Shaman на Дне города в Оренбурге, которое обошлось бюджету в 16 миллионов рублей. Даванков подчеркнул, что это не единичный случай. Он упомянул, что на выступление Олега Газманова в Новгородской области также были потрачены значительные средства из бюджета региона — 8,25 миллиона рублей.
В связи с этим Даванков предлагает ограничить стоимость государственных и муниципальных контрактов на организацию концертов суммой не более 1 миллиона рублей. Это позволит сэкономить средства бюджетов, которые можно будет направить на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.