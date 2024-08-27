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Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов

Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов - 27.08.2024, ПРАЙМ

Даванков предложил ограничить стоимость госзакупок концертов

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей,... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T22:37+0300

2024-08-27T22:37+0300

2024-08-27T22:37+0300

россия

новые люди

владислав даванков

концерты

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость контрактов на закупку концертов не более миллиона рублей, такой запрос он направил в правительство. В обращении главе правительства Михаилу Мишустину Даванков указал, что необходимо оценить целесообразность установления предельной стоимости для государственных и муниципальных закупок на проведение концертов. В случае поддержки этой инициативы следует внести изменения в постановление правительства РФ от 13.10.2014 № 1047.Он отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. Причиной обращения стало выступление певца Shaman на Дне города в Оренбурге, которое обошлось бюджету в 16 миллионов рублей. Даванков подчеркнул, что это не единичный случай. Он упомянул, что на выступление Олега Газманова в Новгородской области также были потрачены значительные средства из бюджета региона — 8,25 миллиона рублей.В связи с этим Даванков предлагает ограничить стоимость государственных и муниципальных контрактов на организацию концертов суммой не более 1 миллиона рублей. Это позволит сэкономить средства бюджетов, которые можно будет направить на поддержку граждан, эвакуированных из Белгородской и Курской областей.

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россия, новые люди, владислав даванков, концерты, михаил мишустин